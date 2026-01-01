Тридневен празник на еленския бут -три дни, изпълнени с музика, кулинарни изкушения, традиции и забавления, очакват жителите и гостите на Елена от 16 до 18 октомври, съобщиха от пресцентъра на общината.

Традиционно празникът се организира в дните около Димитровден, когато майсторите гурбетчии се завръщали по родните си места, а посрещането им се е превръщало в празник за цялата общност. Тази година поради насрочените за 25 октомври избори за президент и вицепрезидент, празничните прояви ще се състоят седмица по-рано.

Началото на празника ще бъде дадено в петък от 17:00 ч. на площад „Христо Ботев“ с поздрава „Добре сте ни дошли!“.

В събота, 17 октомври, празничните събития ще започнат в 11:00 ч. на площад „Христо Ботев“ с официалното откриване и приветствието към гостите от кмета на общината инж. Дилян Млъзев.

През целия ден на откритата сцена ще има богата фолклорна програма. Гостите ще могат да дегустират местни специалитети, както и вкусът на балканджийското вино. Една от чаканите атракции е надпреварата за еленския бут. Участниците ще демонстрират скок от място с еленски бут, стрелба в цел, клекове с буре, пренасяне на чувал с пясък.

В неделния ден посетителите ще могат да видят възстановката „Тънкостите на касаплъка“ и да научат любопитни факти за характерния вкус и аромат на еленския бут- част от местното кулинарно и занаятчийско наследство. В Елена има регистрирани петима производители на еленски бут, които са основали сдружение, една от целите на което е деликатесът да бъде официално обявен за защитено географско указание. Миналата година хиляди гости участваха в 12-тото издание на празника.

В двата празнични дни в зоната на Лятното кино ще работи „Запазена територия само за деца“ с игри, забавления и анимация. Организатори на празника са Община Елена и местният Съвет по туризъм.