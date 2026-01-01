Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) повиши предупрежденията за събота, 28 ноември. За шест области в Северозападна и Централна Северна България вече е в сила червен код, най-високата степен за сняг и силен вятър. За всички останали области кодът е оранжев, за значителни валежи и силен вятър.

Червеният код е за областите Видин, Монтана, Враца, София-област, Ловеч и Габрово.

Оранжев код е обявен за София-град, Перник, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Кърджали, Хасково, Стара Загора, Сливен, Ямбол, Бургас, Плевен, Велико Търново, Русе, Разград, Силистра, Търговище, Шумен, Добрич и Варна.

НИМХ

За Черноморието има и предупреждение за силен вятър над морето и за силно вълнение.

Община Царево призовава жителите и гостите на общината да избягват вълноломите, откритите кейове и скалистите участъци по крайбрежието заради очакваните силен вятър и високи морски вълни в периода от 28 до 30 ноември. Това съобщиха от общинската администрация.

Според НИМХ в ранните сутрешни часове на 29 ноември височината на вълните може да достигне около 3,7 метра край Царево, 4 метра край Ахтопол и 4,3 метра край Синеморец.

В неделя морето ще остане бурно през целия ден, а в понеделник, 30 ноември, времето ще бъде студено и ветровито. Във вътрешността на Странджа са възможни превалявания от мокър сняг.

От Община Царево призовават хората да не приближават опасните участъци по брега и да се съобразяват с метеорологичната обстановка.

АПИ: При над 15 см сняг движението ще се спира временно

Агенция „Пътна инфраструктура“ съветва шофьорите да тръгват на път само с автомобили, подготвени за зимни условия. От събота след 14:00 ч. е създадена готовност при снежна покривка над 15 сантиметра движението временно да се спира за почистване и обработка на настилките. Ограничението ще важи за тежкотоварните и лекотоварните автомобили, а при нужда и за леките коли, по преценка на областните пътни управления.

Пътните служби следят прогнозата и имат готовност да обработват трасетата срещу заледяване, най-вече във високопланинските райони и проходите. С предимство ще се чистят магистралите, най-натоварените първокласни и второкласни пътища и проходите, които свързват Северна и Южна България.

От агенцията призовават водачите да не правят резки маневри и да не изпреварват снегорините. Добре е в колата да има запас от гориво, вода и храна, а при временно спиране на движението шофьорите да проявят търпение. От АПИ напомнят, че неподготвените за зимата автомобили блокират пътя и пречат и на останалите, и на снегопочистването.