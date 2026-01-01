Труп на мъж е открит рано тази сутрин на столичния бул. „Шипченски проход“, съобщава „24 часа“.
По тялото му има прободни рани, вероятно нанесени с нож. Жертвата е на видима възраст около 45 години.
Сигналът за престъплението е подаден около 6:00 часа сутринта.
Откриха мъртви мъж и жена в столичния квартал „Бояна“
Мястото се намира в непосредствена близост до Първо районно управление и голям търговски център.
Пристигналият на място екип на Спешна помощ само е констатирал смъртта на мъжа.
Откриха тяло на мъж в река Бистрица
Столичните криминалисти издирват извършителя.
Очаквайте подробности!