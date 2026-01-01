Труп на мъж е открит рано тази сутрин на столичния бул. „Шипченски проход“, съобщава „24 часа“.

По тялото му има прободни рани, вероятно нанесени с нож. Жертвата е на видима възраст около 45 години.

Сигналът за престъплението е подаден около 6:00 часа сутринта.

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Мястото се намира в непосредствена близост до Първо районно управление и голям търговски център.

Пристигналият на място екип на Спешна помощ само е констатирал смъртта на мъжа.

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Столичните криминалисти издирват извършителя.

Очаквайте подробности!