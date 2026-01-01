Юлия и Виктория от Канарите и Боян и Стиван от Ураганите са последните номинирани воини в отборната фаза на екстремната надпревара “Игри на волята”. Утре вечер четиримата ще се борят за място на финалите в напрегнати двойни елиминации.

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Вечерта започна със съвета на обитателите на Резиденцията. След тежката загуба вчера, Сините се явиха край огъня, където бяха посрещнати от новината, че ще номинират не един, а двама воини. Коалицията в племето насочи гласовете си към брокера Стиван, който пък посочи танцьора Боян за свой опонент.

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След това финална битка за неприкосновеност изпита силата и стратегията на Канарите и Ураганите в поредица от индивидуални и групови единоборства. Въпреки достойното представяне на Зелените, в сблъсъка триумфираха Сините.

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Последният племенен съвет за сезона с участието на Канарите предложи поредица от обрати. Единакът Марио реши да замени цялото си богатство от 250 златни гроша за имунитет, докато капитанът Иван похарчи своите 100 златни гроша за допълнителен глас. По този начин номинационният вот бе насочен към Юлия и Виктория.

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Какъв ще бъде развоят от елиминационната битка, не пропускайте да разбере в “Игри на волята” утре вечер от 20:00 ч. по NOVA.

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