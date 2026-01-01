Софийският градски съд гледа мерките за неотклонение на петима общински съветници и трима бизнесмени, задържани след акция на ГДБОП в Хасково. Разследването е на Европейската прокуратура и е свързано с предполагаеми злоупотреби с европейски средства.

Според събраните до момента данни действията на обвиняемите през последните пет години може да са довели до загуби за бюджета на Европейския съюз в размер на 70 милиона евро. Проверяват се проекти на територията на община Хасково, финансирани с европейски средства.

Сред тях е и проектът за изграждане на дом за възрастни хора. Предстои съдът да се произнесе по исканията за мерките за неотклонение на осемте задържани.