Кметът на румънския град Бая Маре Дору Дънкуш е бил държан в плен, упоен насила и заснет в унизителни ситуации като част от схема за изнудване, организирана от трима души, предават местните медии, кореспондент на БТА в Букурещ Мартина Ганчева. Информацията беше потвърдена от самия кмет и от Дирекцията за разследване на организираната престъпност и тероризма (DIICOT).

Дънкуш е бил примамен в апартамент в румънската столица Букурещ от бивша служителка на общината в Бая Маре. Там той е бил обездвижен с белезници, заплашван с нож и електрошоков уред, упоен насила с наркотични вещества и заснеман в компрометиращи пози.

Целта на нападателите е била да използват видеозаписите, за да принудят кмета да действа в техен интерес във връзка с незаконно строителство и бизнес дейности в Бая Маре.

В рамките на операцията прокурорите и полицията са извършили седем обиска в Букурещ и Бая Маре, при които са иззети веществени доказателства.

Тримата заподозрени – двама местни бизнесмени и бившата общинска служителка – са задържани под стража за 30 дни с решение на съда. Разследването по случая продължава.