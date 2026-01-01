По-висок размер на данъчните облекчения за деца и за хора с увреждания и увеличение на глобите за нарушения гласува парламентът, който прие на второ гласуване промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Увеличеният размер на глобите предизвика несъгласието на ДПС и остра реакция на „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“, които влязоха в спор с „Прогресивна България“ чрез процедури по начина на водене и лични обяснения. Председателстващият заседанието Иван Ангелов (ПБ) даде прекъсване, преди текстовете да бъдат приети докрай. След възобновяване на заседанието председателят на НС Михаела Доцова наложи наказание „забележка“ на председателя на ПГ „Прогресивна България“ Петър Витанов за използване на обидна дума към народен представител, посочва БТА.

С приетите изменения се залага по-висок размер на данъчните облекчения за деца - 5000 евро за едно дете, 10 000 евро - за две деца, 15 000 евро - за три и повече деца, 12 000 евро за дете с увреждания. Запазва се възможността облекченията да се ползват авансово през годината чрез работодателя.

Въвежда се и ново данъчно облекчение - за детско развитие за действително извършени и документално доказани разходи за здравни, образователни и спортни дейности на ненавършили пълнолетие деца. Данъчното облекчение за детско развитие за разходи за стоки и услуги за здравни, образователни и спортни дейности се изчислява, като от годишната данъчна основа се приспада размерът на извършените разходи, но не повече от 2000 евро при едно ненавършило пълнолетие дете; 4000 евро при две ненавършили пълнолетие деца; 6000 евро при три и повече ненавършили пълнолетие деца.

Промени има и в данъчните облекчения за хора с намалена трудоспособност. Така сумата от годишните данъчни основи за лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, се намалява с 5280 евро за 2027 г ( в момента е 7920 лв.), с 6660 евро – за 2028 г., и с 8100 евро – от 2029 г. Месечната данъчна основа за доходи от трудови правоотношения на лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност се намалява с 440 евро за 2027 г., с 555 евро – за 2028 г. и с 675 евро – от 2029 г. , вкл. за месеца на настъпване на неработоспособността и за месеца на изтичане срока на валидност на решението.

С проекта се предлага актуализиране на размерите на глобите и имуществените санкции. Лице, което не подаде в срок данъчна декларация, се наказва с глоба или имуществена санкция в размер до 500 евро (досега са 500 лв.), ако не подлежи на по-тежко наказание. Ако не са посочени или невярно се посочат данни или обстоятелства в данъчна декларация, водещи до определяне на данъка в по-малък размер или до освобождаване от данък, глобата или имуществената санкция са в размер до 1000 евро вместо досегашните 1000 лв.

Иван Янев, „Прогресивна България“, изтъкна, че данъчното облекчение за хората с увреждания, които работят, не е актуализирано почти две десетилетия. Тези хора, за да извършват дейност, имат достатъчно пречки в живота, затова не говорим за привилегия, а за справедливост, подкрепа на държавата, подчерта депутатът. По думите му през миналата година от това данъчно облекчение са се възползвали 175 561 души, което е над 60 млн. евро. Увеличението за първата година е с около 30,4%, втората - 64,4%, а за третата – 100%, сметна Янев.

По думите на Владислав Панев от „Демократична България“ е добре да се увеличат отстъпките за семейства с 4 и повече деца, като предложението им е за 25 000 евро, но мнозинството го отхвърли. Депутатът отбеляза още, че данъчните облекчения, например при вноски за застраховка „живот“, не са осъвременявани и максималната е в размер на 60 лв., ДБ предлагат да се замени с 60 евро, което също не беше прието. Не беше прието и предложението на Панев в Закона за висшето образование да се предвиди да бъдат освободени от такси майки (осиновителки) – студентки, които към датата на записване за съответния семестър не са навършили 29 години и се обучават в редовна или задочна форма в учебни заведения, финансирани от държавата.

Анна Бодакова (ДБ) обърна внимание, че домакинствата с три и повече деца са в най-голям риск от изпадане в бедност, затова предлагаме те да могат да спестят до 2000 евро от данъка.

Георги Георгиев заяви, че „Възраждане“ ще подкрепи данъчните облекчения за хора и деца с увреждания, за семейства с деца, защото това са политики в правилната посока, които партията защитава години наред. От политическата сила обаче са против по-високите административни наказания и глоби, защото двойното им увеличение за граждани е неправилно.

Милен Трифонов (ПБ) в отговор обясни, че се повишава максималният размер на глобите, тъй като в текстовете в момента има само максимален праг, но няма минимален. Даваме възможност на административно-наказателния орган в тежките случаи да наложи адекватна санкция, разясни депутатът.

Мартин Димитров, ДБ, обаче упрекна управляващите, че променят глобите, а не ги превалутират по курса лев – евро като се използва ситуацията, за да бъдат увеличени. Ние искаме, ако има увеличение, то да бъде индивидуално аргументирано, оставихте Министерството на финансите да повиши глобите без нито един аргумент, коментира той. И даде пример - ако пенсионер закъснее с данъчната декларация за имот под наем, може да бъде глобен с до 500 евро, защо точно 500 евро, попита Димитров. Според него това е много лоша практика, без нито един мотив да се увеличават глоби.

Ако съзнателно превалутирате лев към евро едно към едно, това е лошо, обърна се Асен Василев (ПП) към ПБ. Той искаше прегласуване на всяко едно отхвърлено предложение на колегата му Мартин Димитров санкциите да не се изчисляват по курс лев/евро. Това, което правите, не е в интерес на българските граждани, лош пример е и за българския бизнес, предупреди депутатът.

От името на ДПС Айтен Сабри заяви подкрепа за облекченията за деца и за хора с увреждания, както и за младите семейства. ПГ на ДПС обаче също е предвидените глоби, които са увеличени, а не превалутирани.

Отхвърлено беше предложението на Богомил Петков, „Продължаваме промяната“, новите облекчения да влязат в сила със стара дата – от 1 януари 2026 г., за да могат още догодина хората да се възползват от тях.

На финала на гласуването, преди заключителната разпоредба, тонът в залата отново се изостри.

Жечо Станков, ГЕРБ-СДС, в процедура по начина на водене коментира, че с предложените текстове се нарушава законът за въвеждане на еврото. Никой не очакваше, че ще бъдем наричани от управляващите „глобкаджии“( заради оспорваните глоби – бел. а.), добави той .

Превръщаме парламента в един цирк, коментира на свой ред Антон Кутев от ПБ. Дръжте се мъжки поне един път в живота си, персонално се обърна той към Асен Василев.

Когато депутат си позволи от тази трибуна да си изпусне нервите, да му направите забележка, а когато му свършат аргументите по същество и започне да използва лични квалификации, да го изгоните в залата, поиска от парламентарния председател Асен Василев.

Председателят на парламента Михаела Доцова настоя за стриктно спазване на правилника от депутатите, като увери, че ако има нарушение, твърдение извън правилника, ще отправя предупреждение и ще отнема думата.