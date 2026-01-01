Хванаха недекларирани британски лири при проверка на товарен автомобил на "Капитан Андреево", съобщиха от Агенция "Митници".

Превозното средство с чужда регистрация пристига на пункта на 25 ноември. Водачът, турски гражданин, е представил документи, че превозва стоки от Ирландия за Турция.

След анализ на риска превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка, включително с рентгенова апаратура, при която се отбелязани зони с необичайна плътност.

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При последвалия физически контрол митническите служители откриват във фабрична кухина в тавана на кабината на автомобила полиетиленови пликове, съдържащи банкноти британски лири.

Общото количество на установената недекларирана валута е 34 000 британски лири с еврова равностойност 40 640.80 евро.

По случая се води разследване под надзора на прокуратурата.