Домакинствата в България са изразходвали средно 18,1% от разполагаемия си доход за жилищни нужди през 2025 г. при 19,3% през предходната година. Това показват представени днес данни на европейската статистическа служба Евростат.

Делът за страната намалява с 1,2 процентни пункта на годишна база и остава под средното равнище за Европейския съюз – 18,9%. В ЕС показателят също се понижава спрямо отчетените 19,2% през 2024 г.

Данните показват трайно намаляване на дела на жилищните разходи в доходите на домакинствата в България през последното десетилетие. През 2016 г. той е бил 28,9%, а през 2017 г. спада до 27,3%. През 2018 г. достига 26,8%, а през 2019 г. – 24,8%. През 2020 г. делът се понижава до 23,2%, а през 2021 г. – до 21,6%.

През 2022 г. тенденцията временно се обръща и показателят нараства до 23,3%. След това отново намалява – до 21,2% през 2023 г., 19,3% през 2024 г. и 18,1% през 2025 г. Това е най-ниското равнище за разглеждания период. Спрямо 2016 г. понижението е с 10,8 процентни пункта.

Евростат: Съотношението между цените на жилищата и доходите у нас е спаднало с 16,2%

Сред държавите членки най-голяма част от разполагаемия си доход за жилищни разходи отделят домакинствата в Гърция – 34,6%. Следват Дания с 27,7%, Швеция с 24,2% и Германия с 24,1%.

Най-ниски дялове са отчетени в Кипър – 10,9%, Хърватия – 11,5%, Малта – 12,6%, и Словения – 12,8%.

Сред съседните на България държави от ЕС делът е 15,6% в Румъния, докато Гърция остава страната с най-висок показател в Съюза.

Повече от две трети от населението на ЕС – 68% – живеят в собствено жилище. Делът варира от 47% в Германия до 94% в Словакия.

Според методологията на Евростат разходите за жилище обхващат месечните плащания, свързани с правото на домакинството да обитава жилището си, както и с действителното потребление на комунални услуги.

В тях се включват разходите за обитаване и право на ползване – наеми или лихвени плащания по ипотека за собствениците на жилища, но без главницата по кредита. Отчитат се също месечните разходи за вода, електроенергия, газ и отопление, както и тези за редовна поддръжка и ремонти, застраховка, задължителни услуги или такси и данъци.