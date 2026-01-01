Д-р Калин Калинов е новият изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“. Той има над 35 години професионален опит в системата на здравеопазването, включително на ръководни и административни позиции.

Д-р Калинов завършва медицина в Медицинския университет – Пловдив през 1988 г., а специалност по акушерство и гинекология придобива в Медицинска академия – София. Има и магистърска степен по здравен мениджмънт от Факултета по обществено здраве на МУ – Пловдив.

През професионалния си път е работил в редица лечебни заведения за болнична и извънболнична медицинска помощ, включително на ръководни позиции. Притежава дългогодишен управленски и административен стаж в областта на здравеопазването.

В периода 2019–2024 г. е директор на дирекция „Здравеопазване“ в Община Пловдив, където отговаря за организацията, координацията и контрола на дейността на общинските лечебни заведения.