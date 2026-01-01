Хванаха кексчета с наркотици във фризьорски салон в Царево, съобщиха от полицията.

ОД на МВР-Бургас

На 25 ноември е извършена проверка в обекта, в който работел 18-годишен тийнейджър.

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Открити са девет кексчета в хладилник, съдържащи наркотично вещество - THC.

ОД на МВР-Бургас

ОД на МВР-Бургас

При проверка в лабораторни условия е установено, че те съдържат веществото тетрахидроканабинол, чието точно количество предстои да бъде уточнено.