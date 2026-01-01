Вече има подадени предложения по обявената обществена поръчка за зимната поддръжка на Варна. Това каза кметът Благомир Коцев.

По думите му в момента текат последните срокове и до около две седмици ще се пристъпи към сключването на договори. Тъй като прогнозата е за влошаване на времето още в края на тази седмица, кметът посочи, че част от фирмите имат готовност да излязат и да чистят пробоно.

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Коцев допълни, че на среща с министъра на регионалното развитие Иван Шишков отново е коментиран Аспаруховият мост и нуждата от ремонт на съоръжението. "Мостът е държавна собственост като конструкция, Общината е собственик само на най-горния слой на пътната настилка, на парапетите, на контактната мрежа и на лампите", посочи кметът.

По думите му министърът е поел ангажимент в бюджета за 2027 г. да бъдат заделени пари за проектирането и за ремонта на съоръжението. Коцев изрази надежда, че този ангажимент ще бъде изпълнен.

Той допълни, че средствата за ремонти в квартал „Виница“ е трябвало да дойдат още през август, но все още не са приведени.

"Парите са по програмата за подпомагане на общините и би трябвало да бъдат отпуснати максимално бързо, защото обществените поръчки минаха, но фирмите, сключили договори с Общината, не започват да работят, защото не са получили своята първа вноска", допълни кметът.