Общината обявява нова поръчка за сметопочистването на Варна. Това каза кметът Благомир Коцев. По думите му през миналата седмица документите са изпратени в Агенцията за обществени поръчки за предварителен контрол.

Кметът каза, че фирмата, която почиства Варна, ще остане само една. В новата процедура обаче Общината поставя серия изисквания към компанията – към техниката, с която разполага, честотата на извозване, метене и миене на улиците.

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Коцев допълни, че в договора ще има опция за предварително прекратяване на взаимоотношенията с фирмата, ако тя не се справя. Освен това за неизпълнение на задълженията ѝ, ще бъдат заложени много по-сериозни санкции.

Зам.-кметът Надежда Бобчева допълни, че в процедурата има заложено изискване поне 50 на сто от техниката на компанията да е нова. По думите на Бобчева обявяването на новата обществена поръчка няма да доведе до ново повишение на такса смет за варненци.

Зам.-кметът допълни, че паралелно ще бъде обявена процедура и за поддръжката на зелената система на Варна. Фирмата, която я спечели, ще трябва да се занимава и с почистването на падналите листа по улиците и тротоарите в града.

"Процедурата за сметопочистването на града е на стойност 76 милиона евро за пет години", каза още Коцев. По думите на кмета в поръчката няма да фигурира поддръжката на града през зимата. За снегопочистването е обявена друга поръчка. Според кмета това е станало през октомври и няма риск Варна да остане непочистена, ако падне сняг.

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Коцев припомни, че Общинският съвет взе решение за създаване на нова общинска структура, която да се заеме с част от комуналните дейности в града. По думите на кмета звеното ще може да помага при нужда за поддръжката на чистотата и ще поема малки ремонти на инфраструктурата.

Според Коцев новата фирма ще започне вероятно да функционира догодина, като през това време трябва да бъде определен бюджетът ѝ, да бъдат назначени служители и да бъде купена нужната техника.