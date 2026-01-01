Община Варна пуска обществена поръчка за избор на фирма, която да поеме почистването на града и на курортите около него. Това съобщи кметът Благомир Коцев.

Той припомни, че договорът с настоящата компания, която се занимава със сметоизвозването, изтича. Според него тя не се справя достатъчно добре със задачите си и поради тази причина неведнъж е глобявана от администрацията. Договорът с нея обаче не може да бъде прекратен, тъй като условията за това са в ущърб на Общината.

В новата поръчка изискванията за кандидатите са завишени, допълни Коцев. Той уточни, че Общината иска фирмата да разполага с повече машини, включително с малки камиони, с чиято помощ да се почистват терените около контейнерите за боклук. Администрацията настоява още за налични мотометачки, машини за миене на улиците, както и камиони, които да работят само в курортните комплекси.

"Стойността на поръчката е 152 милиона лева за 5 години", посочи Благомир Коцев. Той уточни, че в нея е включено и зимното поддържане на Варна. "Ако не се явят кандидати, има временен вариант да се пристъпи към пряко договаряне, или да се направи междинна процедура до сключване на договор", допълни Коцев.

Той изтъкна, че в бъдещото споразумение ще има и клаузи за прекратяването му, ако фирмата не се справя достатъчно добре със задачите си. Кметът каза още, че администрацията планира създаване на общинско предприятие или дружество, което ще помага за чистенето на града.

По думите му вече се водят разговори по темата с Общинския съвет. Идеята е да се купи техника през идващите години и, ако възникнат проблеми с чистотата на града, общинската фирма да помага.