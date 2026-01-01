Зоопаркът в София с подарък за 1 юни - безплатен вход за всички деца и младежи до 18 години.

По повод Международния ден на детето зоопаркът обявява ден на отворените врати със свободен вход за всички посетители на възраст до 18 години.

Рядък и застрашен от изчезване вид: Запознайте се с Ика - новото сладко бебе в зоопарка в София (СНИМКИ)

Традиционната инициатива има за цел да подари на децата и младежите в столицата един вълнуващ и споделен празник сред природата и животинския свят, съобщиха от зоппарка.

На 1 юни най-младите откриватели ще могат да разгледат безплатно всички сектори на зоопарка и да се запознаят отблизо с неговите обитатели.

Важна информация за посетителите:

- вход за деца - всички деца и младежи до 18-годишна възраст влизат на територията на зоопарка безплатно през целия ден

- вход за възрастни - всички родители, придружители и пълнолетни посетители (над 18 години) заплащат входен билет на редовна цена

Билетните каси на зоопарка ще работят с обичайното си лятно работно време - от 09:30 до 18:00 часа. Престоят на посетители в парка е разрешен до 19:00 часа.

Запознайте се със сладката хиена Аруша, която се забавлява с щраусовото яйце в зоопарка в София (ВИДЕО)

Поради очаквания засилен интерес на празничния ден, ръководството на Зоологическа градина апелира към гражданите да предвидят по-ранно пристигане.

С цел избягване на затруднения с паркирането около двата входа - откъм ул. „Сребърна“ и бул. „Симеоновско шосе“ - на посетителите се препоръчва да използват линиите на градския транспорт.