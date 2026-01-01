Ново сладко бебе радва посетителите на зоопарка в София.

На 14 април се роди малко на двугърбите камили, които са рядък и застрашен от изчезване вид, съобщиха от зоопарка.

Зоопарк-София/Натали Харалампиева

Камилчето расте в добро здраве и се казва Велика - накратко Ика, тъй като е родено малко след Великден.

Запознайте се със сладката хиена Аруша, която се забавлява с щраусовото яйце в зоопарка в София (ВИДЕО)

Засега е отделено в съседно заграждение заедно с майка си, но скоро предстои да бъдат събрани с останалите от групата.

Зоопарк-София/Натали Харалампиева

Зоологическа градина работи без почивен ден - с редовно лятно работно време.

Касите за продажба на билети на Западния и Централния вход работят от 9:30 до 18:00 часа.

Зоопарк-София/Натали Харалампиева

Престоят на посетителите е разрешен до 19:00 часа.

Залите "Големи котки, терариум и аквариум", "Гиганти", залите „Примати“ 2 и 3 са отворени между 9:30 и 18:00 часа.