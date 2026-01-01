Ново сладко бебе радва посетителите на зоопарка в София.
На 14 април се роди малко на двугърбите камили, които са рядък и застрашен от изчезване вид, съобщиха от зоопарка.
Камилчето расте в добро здраве и се казва Велика - накратко Ика, тъй като е родено малко след Великден.
Засега е отделено в съседно заграждение заедно с майка си, но скоро предстои да бъдат събрани с останалите от групата.
