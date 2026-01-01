Андрий Ермак, бивш шеф на канцеларията на украинския президент Володимир Зеленски и негов дългогодишен доверен, днес бе освободен под гаранция, след като прекара няколко дни в предварителния арест във връзка с предполагаемото му участие в схема за пране на пари, предаде ДПА.

Върховният антикорупционен съд на Украйна разреши освобождаването на Ермак, след като за него беше платена гаранция на стойност 2,72 милиона евро.

Видео, разпространено от местни медии, показа Ермак, който напуска ареста в Киев облечен в костюм. Съгласно условията на гаранцията, той няма право да напуска Украйна.

В четвъртък съдия постанови, че бившият шеф на президентския кабинет трябва да остане в ареста за първоначален период от 60 дни и с възможност за освобождаване под гаранция, припомня ДПА.

Andriy Yermak, former head of Zelensky's office, has been released from detention after a 140 million hryvnia bail was posted. He will wear an electronic ankle bracelet and is barred from leaving Kiev without permission.



Дългогодишният доверен на Зеленски е обвинен в пране на пари. За него и още петима заподозрени се смята, че са част от организирана група, която е изпрала близо 9 милиона евро, свързани с луксозен строителен проект близо до Киев.

54-годишният Ермак категорично отрича обвиненията.

По-рано той заяви, че не разполага с финансовите средства да плати сумата за гаранцията. Според местни медии парите са дошли от поддръжници и са събрани през последните дни.

До оставката си миналата година Ермак беше смятан за втория най-влиятелен човек в Украйна. Той участваше и в преговорите за прекратяване на войната с Русия.

Отдавна в Киев се носят слухове, че Ермак, който до ноември миналата година беше считан за дясната ръка на Зеленски, си строи резиденция в луксозния квартал "Династия" в град Козин близо до столицата.