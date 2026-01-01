Заловиха двама шофьори с близо 4 промила алкохол в Асеновград, съобщиха от полицията.

Те са хванати на 17 май. Под въздействие на солидно количество изпити спиртни напитки - над 3 промила, бил и друг мъж, предизвикал катастрофа с материални щети на пътя между Поповица и Чирпан.

Междувременно в района на 234 км на главен път Пловдив-Хасково е бил задържан водач без книжка - с 2 промила и употребил наркотични вещества.

Дрогиран и неправоспособен зад волана е бил засечен и мъж на ул. „Солунска“ в Плводив.

В диапазона от 2 до 3 промила дрегерите отчели и при проверки на още трима водачи, спрени на пловдивския бул. „Дунав“ - в участъка между Асеновград и Поповица и в село Виница.