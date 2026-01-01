Трети ден продължава издирването на 56-годишния Силви Салихов Тахиров от село Средногорци, съобщиха от ОДМВР – Смолян.

Той е в неизвестност от нощта на 15 срещу 16 май 2026 г.. Около 02:35 часа той е напуснал дома си и е тръгнал в неизвестна посока.

Мъжът е висок около 165 см, със слабо телосложение и прошарена, късо подстригана коса. По данни на близките при напускане на дома си е бил облечен с черен анцуг с бели кантове по ръкавите и черни обувки.

Доброволци и полицаи издирват изчезнал мъж, виждали ли сте го

По молба на негови близки Силви Тахиров е обявен за местно издирване. Вече трети ден служители на Районното управление в Мадан към ОДМВР – Смолян провеждат активни издирвателни действия. Обхванат е широк периметър по поречието на река Арда, включително труднодостъпни и пресечени терени.

В издирването вчера беше използвано следово куче, а днес действията продължават с включването на термодрон и доброволци. Предстои лицето да бъде обявено за общодържавно издирване.

ОДМВР – Смолян призовава гражданите, които имат информация за местонахождението на Силви Салихов Тахиров или са го забелязали след 16 май 2026 г., незабавно да подадат сигнал на телефон 112 или в най-близкото районно управление на МВР.