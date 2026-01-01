Испанският актьор Хавиер Бардем разкритикува в Кан „токсичната мъжественост“ на Доналд Тръмп, Владимир Путин и Бенямин Нетаняху, която според актьора е отговорна за сегашните глобални конфликти, предаде ДПА.

Бардем говори на пресконференция по време на филмовия фестивал в Кан, представяйки филма The Beloved - психологическа драма на режисьора Родриго Сорогойен, която изследва темите за мъжествеността, както и обтегнатите отношения между баща и дъщеря.

Испанският актьор влиза в ролята на ексцентричен режисьор, който след дълги години се събира отново с дъщеря си, изиграна от Вики Луенго, и я избира за роля в своя филм. Носителят на награда „Оскар“ отбеляза, че неговият герой олицетворява проявите на „токсична мъжественост" - нагласа, при която мъжете възприемат себе си като доминиращи личности, склонни към контрол и налагане на волята си, отбелязва ДПА.

Манипулирано видео подвежда за речта на Хавиер Бардем от „Оскарите“

„Аз съм на 57 години и идвам от една много мачистка страна, наречена Испания, където средно по две жени на месец биват убивани от бившите си съпрузи или бивши приятели, което е ужасно. Само фактът, че толкова много жени губят живота си, е ужасен“, каза актьорът. „И ние някак си приемаме това за нормално. Реакцията е: „Ами да, ужасно е.“ Искам да кажа, ние луди ли сме, по дяволите? Убиваме жени, защото някои мъже си мислят, че ги притежават и че са тяхна собственост", допълни Бардем.

След това носителят на „Оскар" се прицели в лидерите на САЩ, Русия и Израел, отбелязва ДПА. Той използва нецензурни реплики, за да разкритикува поведението на Тръмп, Путин и Нетаняху. Според актьора тяхното „мъжко токсично поведение" води до смъртта на хиляди хора.

„Токсично мъжко поведение води до хиляди жертви, така че, да - трябва да говорим за това. И мисля, че вече говорим за него. За щастие сме много по-осъзнати по темата, защото може би преди 20 години това беше нещо, на което никой не би обърнал внимание като на проблем, а според мен този филм говори именно за това“, каза звездата.