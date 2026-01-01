Национален ден на отворените врати ще се състои в Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и в районните здравноосигурителни каси (РЗОК). Това съобщиха от пресцентъра на НЗОК.

Инициативата е част от информационната кампания на Здравната каса - "НЗОК за теб", която се развива динамично и утвърждава стремежа на институцията да бъде все по-близо до хората. Като естествено продължение на кампанията, вече е проведена и първата среща по следващия етап - "НЗОК при теб", чрез който екипите на Касата излизат извън институционалните рамки и достигат директно до гражданите в различни населени места, за да разговарят с тях, да чуват техните въпроси и да съдействат за решаването на конкретни проблеми. Представители на Касата вече посетиха домове за възрастни хора, училища, университети и общини, където предоставиха полезна информация и създадоха възможност за открит диалог със здравноосигурените лица. Националният ден на отворените врати е поредна стъпка в тази посока, посочиха от НЗОК.

Гостите на НЗОК и на районните здравни каси ще имат възможност да се запознаят със системата отвътре, да видят как функционира НЗОК и да получат отговори на своите въпроси. Посетителите ще могат да разговарят лично с управителя и подуправителя на НЗОК, както и с директорите на дирекции в централното управление и директорите и експертите на РЗОК. Ще бъде осигурена и възможност за сдвояване на мобилните устройства на присъстващите с приложението "еЗдраве", което ще им даде достъп до електронното пациентско досие.

НЗОК поставя пациента в центъра на своята дейност и съзнава, че доверието се изгражда чрез близост, прозрачност и активна комуникация, допълниха от пресцентъра. С всяка следваща инициатива институцията доказва, че е модерна, отворена и отговорна и работи активно в полза на пациентите и обществото.

Ръководството на НЗОК организира през септември миналата година информационни беседи за здравноосигурителните права на възрастните хора, настанени в домове. Целта на срещите е по-добра информираност и защита на възрастните. От Касата организираха и срещи със студенти и ученици.