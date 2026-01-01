С невероятния си триумф на Евровизия 2026" DARA донесе на България милиони евро за икономиката. И безмерно количество смелост за всеки, който мечтае и работи за мечтите си. Това каза икономистът и политик от „Продължаваме промяната“ Михаил Камбарев.

"Тази вечер DARA не просто спечели Евровизия. Тази вечер DARA направи нещо много по-голямо за България", пише той

Победителят става следващият домакин на конкурса. Така България ще е домакин на следващото издание на „Евровизия“ през 2027 г.

Камбарев посочва за сравнение данните за икономическия ефект при последните домакинства на "Евровизия":

 Vienna 2026:

  • Очакван икономически ефект НАД ~€57 милиона;
  • Над 100 000 допълнителни посетители.


 Basel 2025:

  •  ~248 милиона швейцарски франка икономически оборот за Швейцария;
  • ~110 милиона франка за региона на Базел;
  • Пълни хотели и огромно количество туристи.


 Malmö 2024:

  • ~445 милиона шведски крони туристически икономически оборот;
  • Приблизително €38.5 милиона;
  • Над 1000 журналисти.


 Liverpool 2023:

  • ~£55 милиона НЕТЕН икономически ефект;
  • Над 300 000 допълнителни посетители;
  • 162 милиона зрители по света.

Камбарев коментира възможността България да бъде домакин на „Евровизия“ през 2027 г., определяйки я като значим шанс за страната с широк обществен и икономически ефект.

По думите му подобно събитие би довело до международно внимание към България, пристигане на хиляди журналисти, туристи и фенове, както и значителни приходи за секторите туризъм, хотелиерство, ресторантьорство и услуги.

Той подчертава, че освен икономическите ползи, домакинството на конкурса би имало и силен имиджов ефект, като позиционира страната на глобалната културна сцена.

„Това не е просто музикален конкурс, а възможност за реклама, туризъм, икономика, култура и повишаване на самочувствието на страната“, посочва той, като акцентира върху символиката на събитието и посланието, че „няма невъзможни неща“.

Той допълва още: "И най-хубавото е, че едно младо българско момиче успя да го постигне с талант, труд, характер, нестихваща енергия, автентичност, смелост и вяра в себе си. Респект, DARA! Тази вечер направи нещо огромно за България. И още по-важното е,че даде пример на хиляди млади българи, че мечтите не са само за гледане, а за преследване".

