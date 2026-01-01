С невероятния си триумф на Евровизия 2026" DARA донесе на България милиони евро за икономиката. И безмерно количество смелост за всеки, който мечтае и работи за мечтите си. Това каза икономистът и политик от „Продължаваме промяната“ Михаил Камбарев.
"Тази вечер DARA не просто спечели Евровизия. Тази вечер DARA направи нещо много по-голямо за България", пише той
Победителят става следващият домакин на конкурса. Така България ще е домакин на следващото издание на „Евровизия“ през 2027 г.
Камбарев посочва за сравнение данните за икономическия ефект при последните домакинства на "Евровизия":
Vienna 2026:
- Очакван икономически ефект НАД ~€57 милиона;
- Над 100 000 допълнителни посетители.
Basel 2025:
- ~248 милиона швейцарски франка икономически оборот за Швейцария;
- ~110 милиона франка за региона на Базел;
- Пълни хотели и огромно количество туристи.
Malmö 2024:
- ~445 милиона шведски крони туристически икономически оборот;
- Приблизително €38.5 милиона;
- Над 1000 журналисти.
Liverpool 2023:
- ~£55 милиона НЕТЕН икономически ефект;
- Над 300 000 допълнителни посетители;
- 162 милиона зрители по света.
Камбарев коментира възможността България да бъде домакин на „Евровизия“ през 2027 г., определяйки я като значим шанс за страната с широк обществен и икономически ефект.
По думите му подобно събитие би довело до международно внимание към България, пристигане на хиляди журналисти, туристи и фенове, както и значителни приходи за секторите туризъм, хотелиерство, ресторантьорство и услуги.
Той подчертава, че освен икономическите ползи, домакинството на конкурса би имало и силен имиджов ефект, като позиционира страната на глобалната културна сцена.
„Това не е просто музикален конкурс, а възможност за реклама, туризъм, икономика, култура и повишаване на самочувствието на страната“, посочва той, като акцентира върху символиката на събитието и посланието, че „няма невъзможни неща“.
Той допълва още: "И най-хубавото е, че едно младо българско момиче успя да го постигне с талант, труд, характер, нестихваща енергия, автентичност, смелост и вяра в себе си. Респект, DARA! Тази вечер направи нещо огромно за България. И още по-важното е,че даде пример на хиляди млади българи, че мечтите не са само за гледане, а за преследване".