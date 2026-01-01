Британският актьор Антъни Хед почина на 72 години от усложнения вследствие на пневмония, заобиколен от семейството си. Новината бе потвърдена от дъщерите му - актрисите Емили и Дейзи Хед - в изявление до британската агенция „Прес Асосиейшън“.

„С тежко сърце обявяваме смъртта на нашия изключителен баща Антъни Хед“, се казва в изявлението. Дъщерите му изразиха увереност, че „наследството му ще продължи да живее чрез сериалите, от които е бил част, и чрез публиката, която ги обича“.

Хед е най-известен с ролята на библиотекаря и наставника Рупърт Джайлс в култовия свръхестествен сериал „Бъфи, убийцата на вампири“ със Сара Мишел Гелар, излъчван от 1997 до 2003 г. Ролята го превърна в популярно лице в САЩ. По-наскоро участваше в сериала „Тед Ласо“ като Рупърт Манион - бившия собственик на „Ричмънд ФК“. В кариера, обхващаща няколко десетилетия, Хед е изградил богата филмография с роли в „Мерлин“, „Литъл Британия“, „Доктор Кой“, „Тихият свидетел“, „Спуукс“, „Моето семейство“, „Мадърланд“, „Манчайлд“ и „Репо! Генетичната опера“.