Със заповед на кмета на община Свищов Генчо Генчев от 20 юли 2026 г. за неопределено време е обявено бедствено положение в свищовското село Ореш. Частичното бедственото положение е обявено във връзка проблеми с довеждащия водопровод и множество аварии по водопреносната мрежа от каптаж Илиево до помпена станция Първи подем, пише в заповедта, публикувана на официалната страница на общинската администрация.

Според заповедта физическите и юридически лица, и едноличните търговци трябва да оказват съдействие, съгласно разпоредбите на Закона за защита при бедствия и да предоставят помощ, както и компетентните държавни органи, институции и други структури да оказват пълно съдействие на Община Свищов и щаба за изпълнение на Плана за защита при бедствия.

При необходимост да бъдат ангажирани допълнителни сили и средства за провеждане на неотложни аварийни дейности, се казва още в заповедта.

Кметът на общината определя за ръководител на операциите по преодоляване на последствията от обявеното бедствено положение инж. Пламен Петков – директор на дирекция „Инвестиционна политика и устройство на територията“ към Общината.

Кметът на засегнатото населено място, съгласувано със служители на ВиК Йовковци – район Свищов, да определи водоизточник за обезпечаване нуждите на Районната пожарна служба, както и за снабдяването на населението с вода за битови нужди и за нуждите на животновъдите. Той трябва да създаде организация за обезпечаване дейността по водоснабдяване на населението с резервни водоноски от земеделски кооперации и други, разполагащи с подобни съоръжения. Водоснабдяването на водоноските да се осъществява от източници, отговарящи на хигиенните норми, като върху цистерните да бъде поставено обозначение, че водата е предназначена само за битови нужди, пише още в заповедта.

Припомняме, че през лятото на 2025 г. бе обявено бедствено положение в свищовските села Хаджидимитрово и Горна Студена заради намален дебит на водоизточниците, както и частично бедствено положение в село Козловец заради безводие.