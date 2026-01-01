Събориха 42-метровия комин на бившия завод „Аналитик“ в Монтана. Съоръжението е най-високият комин на територията на града, съобщиха от Общината.

Районът около обекта беяе отцепен, а за провеждането на акцията бчха предприети всички необходими мерки за безопасност.

Издадени са и всички изискуеми разрешителни за събарянето от страна на частния собственик.

Община Монтана не е собственик на съобръжението и на терена. Коминът се намира в частен имот, на територията на който е разположено „ЗИМП“ АД.

Премахването му е инициатива на собственика и е част от дейностите по разчистване на терена от сгради и съоръжения, които вече не са необходими.

Събарянето е свързано и с бъдещите бизнес намерения на собственика на имота.