Виетнам започна изграждането на описваната като най-голяма и най-модерна фрегата за противоподводна отбрана, съобщи местен армейски вестник, цитиран от Ройтерс.

Военното оборудване и оръдията на плавателният съд, който понастоящем се конструира в корабостроителницата "Сон Ту" на виетнамското Министерство на отбраната в град Данан, ще бъдат разработени и монтирани в страната, посочва вестник "Куан Дой Нан Дан" днес.

Виетнам, който отдавна е въвлечен в морски спорове с Китай и други държави в Южнокитайско море, се стреми да разшири капацитета на отбранителната си промишленост, докато същевременно намалява зависимостта си от вносна военна техника, доставяна до голяма степен от Русия.

Проектът за изграждане на фрегатата подчертава политиката на Виетнам, изразяваща се в развиването на отбранителна промишленост, която е "автономна, самодостатъчна, самоукрепваща се, модерна и има двойно предназначение", гласи изявление на виетнамското правителство.

През последните няколко десетилетия беше подета кампания за мащабна модернизация на военноморските сили на Виетнам със закупуването на руските подводници от клас "Кило" и фрегати клас "Гепард" наред с разрастваща се флота от ракетни катери и патрулни кораби, произведени в страната, припомня Ройтерс.