Митничари задържаха 216 400 къса (10 820 кутии) контрабандни цигари на „Капитан Андреево“ и близо 160 000 къса цигари на ТД Митница Русе в района на Видин.

216 400 къса (10 820 кутии) контрабандни цигари откриха митническите служители на Митнически пункт „Капитан Андреево“ при проверки на четири превозни средства, влизащи в страната от Турция, в рамките на три дни. Това съобщиха от Агенция „Митници“.



При един от случаите контрабандни цигари са открити в пътнически микробус с чужда регистрация. В превозното средство пътували от Турция през България за Румъния, водачът и още 7 пътници – румънски граждани. В зоната за митнически контрол те заявили, че не пренасят стоки за деклариране. След анализ на риска превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка. В хода на контролните действия в багажното отделение са открити три сандъка, пълни с тютюневи изделия. Открити са 90 400 къса (4520 кутии ) цигари, без български акцизен бандерол.

При друг случай в товарен автомобил, превозващ групажна стока от Турция за Франция, са открити 80 000 къса (4000 кутии) цигари. Тютюневите изделия са били укрити в кашони и полиетиленови чанти в средната част на товарното помещение, между декларираната стока.

Други 46 000 къса (2300 кутии) цигари са установени при проверки на два автобуса. В единия автобус 26 200 къса (1310 кутии) цигари са били укрити във фабричните кухини на превозното средство. В хода на проверката се установява, че тютюневите изделия са собственост на двамата шофьори - румънски граждани. В другия автобус, в личния багаж на водача и двама пътници, са открити общо 19 800 къса (990 кутии) цигари.

Агенция „Митници“



Акцизните стоки са задържани. На нарушителите са съставени актове по Закона за митниците за пренасянето през държавната граница на акцизни стоки без знанието и разрешението на митническите органи. Само за изминалите два месеца юни и юли митническите служители на МП „Капитан Андреево“ са задържали над 3 300 000 къса цигари.

160 000 къса цигари задържаха митническите служители в района на Видин

Близо 160 000 къса цигари в нарушение на законодателството задържаха митнически служители от ТД Митница Русе в района на Видин при две проверки.

Агенция „Митници“



При роуд стоп контрол на пътя към Дунав мост Видин – Калафат митническа мобилна група спира товарен автомобил с турска регистрация. След преглед на документите на място камионът е насочен за щателна митническа проверка в МБ Видин. Митническите служители откриват множество кутии с цигари без български бандерол на различни места в кабинета на товарния автомобил, което представлява нарушение на митническото законодателство.



При друг случай от преди дни митнически инспектори задържаха 150 000 къса цигари, укрити сред хранителни стоки, транспортирани от България за Западна Европа. Акцизите стоки, превозвани в нарушение на Закона за акцизите и данъчните складове, са установени при съвместни действия със служители на ГД "Гранична полиция", които отклонили излизащото превозно средство за проверка в МБ Видин. Митническите инспектори установили, че в предната част на товарното помещение, зад преградна стена е се превозва палет с кашони, които са различни от опаковката на останалата стока. След отваряне на 15 от всички превозвани кашони е констатирано наличието на 7500 кутии (150 000 къса) цигари с български акцизен бандерол от три различни марки. За намерените цигари в писмените си обяснения, водачът - български гражданин, заявил, че не са негови и че не е присъствал на товаренето.



Работата по двата случая продължава. Контрабандните тютюневи изделия и тютюневите изделия, за които не са представени документи съгласно ЗАДС, са задържани.