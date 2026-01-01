След годишната среща на ЕСРТ (Европейски съюз за радио и телевизия) за Евровизия, Референтната група, която служи като управляващ орган на конкурса, одобри поредица от изменения и уточнения в правилата, влизащи в сила за идното издание в България.

Избраха Бургас за домакин на „Евровизия 2027“ (ВИДЕО)

Обновленията са направени на база обратна връзка от участващите телевизии и целят да предоставят по-голяма яснота за изпълнителите и продуцентските екипи.

Те също така засилват мерките за сигурност и гарантират, че Евровизия винаги ще може да се провежда в безопасна среда.

Домакинство

Според новите правила на конкурса страната победител автоматично губи право да бъде домакин на следващото издание, ако въоръжен конфликт, сложна геополитическа ситуация или други обстоятелства засягат сигурността, безопасността или стабилността на страната или региона, в който тя се намира.

При необходимост ЕСРТ може да проведе независима оценка на сигурността в държавата победител. След тази оценка ЕСРТ ще се консултира с Референтната група, за да се определи дали победилят може да бъде домакин на конкурса.

Ако се прецени, че победителят не може да бъде домакин, ЕСРТ ще определи алтернативна страна, която да приеме Евровизия. Тя ще поеме всички права, задължения и отговорности, свързани с домакинството, организацията, продукцията и постановката на събитието. Приемащата телевизия ще организира конкурса от свое име и няма да бъде задължена да провежда събитието от името на друг член на ЕСРТ. Това означава, че няма да видим ситуация, подобна на 2023-та година, когато Обединеното кралство прие Евровизия от името на Украйна.

Уточнение на правилата за песните

Правилата за звука бяха уточнени, за да се улеснят участващите телевизии, продуценти и автори на песни.

Принципът остава непроменен: водещият(те) изпълнител(и) трябва да изпълнява основната мелодия на живо. Плейбек "подложки" и предварително записани елементи могат да се използват съгласно правилата, но главният вокал трябва да бъде единственият елемент без допълнителна помощ.

Уточнението има за цел да защити целостта на всяко изпълнение и да гарантира, че публиката винаги чува водещия вокал на всяка песен.

Възраст на изпълнителите

От 2027 г. всички изпълнители трябва да са навършили поне 18 години в деня на първата им репетиция.

Тази промяна е една от многото мерки за предпазването на по-младите изпълнители от натиска, свързан с участието в Евровизия.

„Евровизия постоянно се развива и нашият годишен преглед на правилата е важен, за да гарантираме, че конкурсът остава честен, прозрачен и последователен за всички участници, включително милионите хора по света, които следят събитието. Ръководени, както винаги, от обратната връзка на нашите членове, ние уточнихме някои основни точки за 2027 г. Тези промени целят да дадат на всички участници по-голяма яснота, да защитят изпълнителите и да гарантират, че конкурсът продължава да предоставя безопасна и приветлива среда, като същевременно се запазва духът, който прави Евровизия толкова специална", заяви Мартин Грийн, директор на Евровизия.