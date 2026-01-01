Сивият подлез при пазар „Иван Вазов“ този уикенд се превръща в една от най-цветните точки на София. Повече от 30 български и чуждестранни артисти рисуват на живо по време на седмото издание на международния фестивал Sofia Urban Art, който се провежда на 26 и 27 септември.

Темата тази година е „United in Colors“ („Обединени от цветовете“) – идея, че цветовете могат да бъдат универсален език, който свързва хора и общности отвъд граници и езици.

Откриването на фестивала събра артисти, гости и представители на няколко дипломатически мисии, сред които Великобритания, Испания, Нидерландия, Дания, Полша и Индонезия. На събитието присъства и кметът на София Васил Терзиев.

Столична община

Столична община

Подлез с история, разказана чрез цветове

Визуалната концепция за фона на стените е дело на калиграфа Djo Venci, който черпи вдъхновение от миналото на района. Някога тук са се намирали тухлена фабрика и кариери за глина, а топлите тухлени нюанси и меките линии препращат именно към тази история.

Какво още очаква посетителите?

Освен рисуването на живо, програмата включва:

графити състезание;

творчески работилници за младежи;

арт базар;

музика и срещи с артистите.

Столична община

В тазгодишното издание участват творци от България, Дания, Великобритания, Испания, Нидерландия, Португалия, Полша, Индонезия, Германия, Гърция и Северна Македония.

София като град на откритите галерии

През последните години Sofia Urban Art постепенно превръща различни кътчета на столицата в галерии под открито небе. Сред най-разпознаваемите проекти са „Зелените стени на София“ до Южния парк, стенописът „Лале Сердика“, графити галерията при бул. „Владимир Вазов“, както и артистичните намеси в подлезите при Орлов мост, гара Подуяне и „Западен парк“.

Тези пространства показват как уличното изкуство може да вдъхне нов живот на ежедневните маршрути и да превърне обикновеното преминаване през подлез в среща с изкуството.