Общо 20 души, сред които осем деца, бяха ранени при руска атака през нощта, при която бе ударена жилищна сграда, съобщи Укринформ.

Олег Синегубов, ръководител на Военната администрация на Харковска област, уточни в публикация в Телеграм, че сред пострадалите няма сериозно ранени, но два етажа от сградата са били разрушени.

На мястото на удара работят екипи на гражданската защита.

При руски удари по столицата Киев вчера бяха ранени общо девет души, написа в Телеграм кметът на града Виталий Кличко. От тях шестима бяха хоспитализирани.

Както беше съобщено по-рано, две жени загинаха вчера при удари с авиационни бомби по град Суми, Североизточна Украйна. Една от жертвите е 16-годишно момиче, предаде Укринформ, като се позова на ръководителя на областната военна администрация Олег Григоров. Петима души са били ранени.

През последните дни Русия засили въздушните удари по Украйна, като атаките обхващат едновременно столицата Киев и редица области близо до фронта и руската граница. На 26–27 септември при руски удари в различни части на страната са загинали най-малко 14 души, а 57 са били ранени, според украинските власти.

Само през нощта срещу 27 септември Русия е изстреляла около 170 ударни дрона, включително реактивни варианти, съобщиха украинските ВВС. Украинската страна заявява, че 147 от тях са били свалени или неутрализирани.

Киев е подложен на удари няколко поредни нощи. Дронове са поразили жилищна сграда и райони в близост до детска градина и детска площадка. Reuters отбелязва, че през последните седмици руските въздушни атаки срещу украински градове са станали почти непрекъснати, а не само нощни.

Особено тежко е положението в Суми, близо до руската граница. На 27 септември три руски управляеми авиационни бомби са ударили в близост до център за подкрепа на семейства, като са загинали две жени, едната от които 16-годишно момиче.

Властите в Киев твърдят, че за една седмица Русия е използвала над 2200 ударни дрона, около 1650 авиационни бомби и 38 ракети, значителна част от които балистични. Това показва мащаба на въздушната кампания в края на септември.

Русия заявява, че нанася удари по военни, логистични и други свързани с войната обекти, докато украинските власти обвиняват Москва, че атаките поразяват гражданска инфраструктура и населени места. Твърденията на двете страни не могат във всички случаи да бъдат независимо проверени.