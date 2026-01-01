Младежи са заснети да драскат със спрей по спирка, училищна ограда, стени и частни домове в Ямбол. Кадрите са публикувани от Общината.

От общината посочват, че случилото се е станало около 5:30 часа сутринта. На видеото се вижда как младежите пръскат със спрей по различни обекти, а в един момент се качват и върху паркиран автомобил.

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„Често споделяме успехите на младите хора в Ямбол - медалите, които печелят, и усилията, които полагат в училище и извън него. Показваме и нещо, което не бива да подминаваме“, посочват от Община Ямбол.

Оттам определят действията като вандализъм, чиито следи остават в градската среда.

Записите ще бъдат предоставени на полицията, като от общината изразяват очакване компетентните органи да установят самоличността на младежите и да предприемат необходимите мерки.

От Община Ямбол призовават гражданите да подават своевременно сигнали при подобни прояви.