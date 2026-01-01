Министърът на финансите Гълъб Донев поясни „някои неразбрани предложения, които са качили на сайта за обществено обсъждане“. По думите му по-специално става въпрос за Закона за акцизите и данъчните складове.

„Днес цял ден се забавлявам да гледам мемета как ме изобразяват като контролен орган, който наднича през прозорците на хората, и ги дебне дали пият домашна ракия или не. Това е изключително забавно за мен, но искам да уточня, че контролен орган на обикновените хора, които варят домашна ракия за лично употреба, няма да бъда. Но – да, ще бъда контролен орган за тези, които злоупотребяват с търговията с домашна ракия“, категоричен бе министърът на финансите.

Донев сподели, че 50% от произведената ракия в България идва от дестилерии, които са за домашна употреба, познати като „селски казани“. „Част от тази ракия постъпва в търговските обекти. Това, което е записано в чл. 38 в Закона за акцизите и данъчните складове, е, че такава ракия, произведена при тези условия, не може да бъде държана в обекти с търговска цел“, коментира още министърът.

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Гълъб Донев заяви, че освен нарушенията, ракия, произведена при неясни условия, води до застрашаване на здравето и живота на хората. „Разписаното в чл. 38, ал. 1 и 2 е именно забраната на произведена по този начин ракия в обектите със стопанско предназначение“, разясни и още той.

“Учудвам се, че политици не могат да четат юридически актове“, заяви Донев.

Донев разкри, че от началото на годината Агенция "Митници" е заловила 15 000 литра ракия, която се предлага в търговски обекти. Контролът се случва от страна на Агенция "Митници", както е било и досега.

Министърът на финансите призова гражданите „да не се подвеждат по неправилните трактовки на политиците за това, което те не могат да разберат, когато четат нормативни актове“. „Това е изключително подвеждащо. Умишлено се подвеждат хората в посока, която е невярна. Пак казвам, че ние не посягаме на домашната ракия, на нито един проиводител на такава ракия няма да му бъде съставен акт, няма да бъде глобен, освен ако не търгува с тази ракия“, каза още той.

След това лидерът на „Продължваме промяната“ Асен Василев публикува видео във профила си във Facebook, в което заяви, че минситърът на финансите Гълъб Донев е излъгал.

Позиция на Министерството на финансите

Във връзка с широкия медиен отзвук и засиления обществен интерес към темата за съхранението на домашна ракия от Министерството на финансите внесоха яснота по фактите, за да успокоят гражданите. „Домашната ракия не е, не е била и не става обект на забрана. Настоящите нормативни промени нямат за цел да ограничат правото на българските граждани да произвеждат и консумират традиционния домашен алкохол за лични нужди. Целта е единствено спирането на незаконната търговия, пресичането на сивия сектор и гарантирането на сигурността на потребителите“, пише в позицията на МФ.

В позицията пише още, че всеки гражданин може да продължи да вари ракия за своето семейство в регистрираните Специализирани малки обекти за дестилиране (СМОД), познати като „селски казани“ и промените по никакъв начин не променят разрешените количества за лична консумация, нито правото на хората да преработват собствените си лозя и плодове.

► Новата разпоредба на чл. 100 изрично забранява държането на домашна ракия единствено на места, свързани със стопанска дейност – като хотели, къщи за гости, ресторанти и складове. Текстът не засяга личните имоти, изби, мазета и домове на гражданите. Домашната ракия е предназначена за лична консумация на физическите лица, а не за предлагане в търговската мрежа.

„Наблюдава се практика в хотели и заведения да се продава наливна ракия без платен акциз, а при проверка да се представят документи, издадени на трети лица (често възрастни хора от съседни села), които нямат общо с бизнеса. При проверки на митническите органи са установявани случаи, при които представяните акцизни данъчни документи са издадени на други лица, различни от лицата, при които фактически е установена ракията. Това създава затруднения при установяването на произхода и предназначението на алкохола и при разграничаването между законното лично съхранение и случаите, при които са налице данни за нерегламентирана търговска реализация“, разясняват от Министерството на финансите.

Оттам обръщат и внимение, че освен посоченото, тази мярка има важно значение и за общественото здраве. Когато наливен алкохол с неясен или недоказан произход се разпространява нелегално в търговски обекти, заведения и къщи за гости, той застрашава директно живота на потребителите. Липсата на строг контрол върху нерегламентирано продавания алкохол крие значителен риск от тежки отравяния с метилов алкохол, които в практиката неведнъж са водили до фатални последици. Задължение на държавата е да гарантира, че всеки алкохол, предлаган на клиенти в търговската мрежа, е преминал през официалните процедури за качество и безопасност.

„Макар че правната логика на вносителите е насочена изцяло срещу търговските злоупотреби и защитата на здравето, отчитаме обществената чувствителност по темата и създаденото от медийните интерпретации напрежение. С оглед на ясното и недвусмислено разбиране от страна на обществото и контролните органи, разпоредбата ще бъде нормативно преработена и прецизирана преди окончателното ѝ приемане. По този начин ще се елиминира всякаква възможност за субективно тълкуване и ще се гарантира пълното спокойствие на гражданите, които спазват традициите и закона“, заключват в позицията си.