Принцът на Уелс Уилям отказа да коментира новата книга на чичо си Ърл Спенсър, когато беше попитан от журналисти по време на публична поява в Лондон.

Уилям не отговори на въпросите за мемоарите „Лебедова песен: Даяна, моята сестра“, които предизвикаха нов интерес към отношенията в британското кралско семейство и към живота на покойната му майка, принцеса Даяна.

Мълчанието на принца беше определено от някои кралски коментатори като продължение на традиционния подход на британското кралско семейство да не отговаря публично на спорни твърдения.

Новата книга на граф Ърл Спенсър съдържа твърдения за отношенията му с крал Чарлз и за събитията около смъртта на Даяна. Част от разказите бяха оспорени от представители на кралското семейство, които поставиха под въпрос достоверността на някои от спомените му.

Уилям има личен опит с тежки семейни сътресения. През 2024 г. той трябваше да се справи с диагнозите рак на съпругата си Катрин, принцесата на Уелс, и на баща си, крал Чарлз.

По-късно Уилям определи 2024 г. като „вероятно най-трудната година в живота ми“.

Кралският коментатор Фил Дампиер смята, че преживяното през този период е засилило стремежа на Уилям и Катрин да пазят личния си живот от публичното внимание.

„Уилям и Кейт имат политика на „никога не се оплаквай, никога не обяснявай“, коментира Дампиер, като отбеляза, че Уилям рядко реагира публично на семейни спорове.

Принцът все пак е нарушавал това мълчание в миналото. След интервюто на принц Хари и Меган Маркъл с Опра Уинфри през 2021 г., в което двамата отправиха обвинения към кралското семейство, Уилям заяви, че британското кралско семейство „в никакъв случай не е расистко“.

В останалите случаи той и Катрин обикновено избягват да коментират публично семейни конфликти.

Според Дампиер Уилям се стреми да изгради собствен стил на публично поведение в подготовката си за бъдещата роля на крал. Коментаторът посочва като пример и отношението на принца към традициите – включително избора му да не носи килт по време на посещенията си в Шотландия.

Уилям е следващият престолонаследник след баща си крал Чарлз. През последните години публичните му изяви все повече са свързани с подготовката му за бъдещата му роля, както и с дейности, свързани с опазването на околната среда, психичното здраве и подкрепата за бездомни хора.

На фона на новите публикации за миналото на семейството Уилям продължава да избягва публични коментари по лични и спорни теми, оставяйки официалните позиции на двореца да говорят от негово име.