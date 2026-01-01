България и Република Корея задълбочават партньорството си в ядрената енергетика и индустриалното развитие, а. проектът за изграждане на 7-и и 8-и блок на АЕЦ „Козлодуй“ е най-конкретният пример за това стратегическо сътрудничество, заяви заместник-министърът на енергетиката Кирил Темелков по време на Българо-корейската кръгла маса „Устойчиви енергийни системи: иновации, сътрудничество в ядрената енергетика и индустриална конкурентоспособност“ в София.

„Корея, както и САЩ, са наши приоритетни партньори в този процес. Строителството на новите мощности е стратегически национален приоритет за държавата с потенциал да се превърне в най-значимата съвместна инициатива между нашите две страни и в знаков тристранен проект, в който участват България, Корея и Съединените щати“, каза той.

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Заместник-министърът на енергетиката постави акцент върху възможностите, които проектът създава за българската индустрия. „При реализацията му поставяме силен акцент върху участието на българската индустрия“.

По думите на зам.-министър Темелков България подготвя възможности за местни доставчици, развива квалификацията на работната сила и насочва усилията към обучение и трансфер на знания и технологии. „Българските инженерни, производствени и строителни компании трябва да получат достъп до потенциала, който проектът предлага, при изпълнение на необходимите технически и качествени изисквания“, заяви заместник-министър Темелков.

Той очерта и по-широкия контекст на енергийната трансформация. „Успоредно с ядрената енергетика изграждаме по-гъвкава електроенергийна система. България увеличава производството от възобновяеми източници, по отношение на системите за съхранение вече се наредихме сред лидерите, а това изисква съответстващо развитие на електропреносната инфраструктура и цифровото управление на системата“, заяви заместник-министър Темелков.

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Според него следващата задача е тази трансформация да се превърне в устойчиво конкурентно предимство за страната. „Световната енергетика навлиза в период, в който сигурността на доставките, достъпът до конкурентна енергия, технологичната независимост и устойчивостта се превръщат в един и същ стратегически въпрос“, допълни той.

„За индустрията това вече е част от инвестиционните решения – от избора къде да се изграждат нови производства до това къде ще се създават технологиите на следващото десетилетие“, заяви заместник-министър Темелков. „Именно затова днес трябва да мислим отвъд отделните енергийни проекти. България изгражда енергийна система, която да отговори на следващия етап от развитието на европейската икономика – с повече електрификация, повече технологични производства и по-високи изисквания към надеждността и гъвкавостта на енергийната инфраструктура“, допълни той.

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Българо-корейската кръгла маса „Устойчиви енергийни системи: иновации, сътрудничество в ядрената енергетика и индустриална конкурентоспособност“ събра представители на български и корейски институции, бизнеса и енергийния сектор. В рамките на форума бяха обсъдени възможностите за развитие на устойчиви и конкурентоспособни енергийни системи и за задълбочаване на индустриалното сътрудничество между България и Република Корея.