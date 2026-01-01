В Световния ден на сърцето – 29 септември, УМБАЛ „Св. Екатерина“ сподели трогателна история на най-малкия пациент, лекуван през последната година в Отделението по Вродени сърдечни малформации (ВМС) към Клиниката по кардиология.

Детето е на година и 9 месеца с две вродени сърдечни малформации, успешно коригирани чрез миниинвазивна интервенция, без да се налага операция на отворено сърце. Момиченцето е родено с персистиращ артериален канал (ПАК) и отворен форамен овале (ФО).

„Персистиращият артериален канал е вродена сърдечна малформация, при която връзката между двата основни кръвоносни съда – Аортата и белодробната артерия, остава отворена след раждането. Нормално тази връзка се затваря скоро след раждането, но при малкия пациент тя е останала отворена и през нея е преминавало значително количество кръв от Аортата към белодробната артерия, което е обременявало сърцето. При детето е установен и отвор между двете предсърдия, който също води до преминаване на кръв от лявата към дясната половина на сърцето“, обясниха от болницата.

Сърдечният проблем е установен непосредствено след раждането, когато е чут шум на сърцето. Момиченцето е проследявано редовно и се е развивало нормално, но вродените сърдечни малформации са довели до обременяване на сърцето, което е показание за затварянето им.

„Лекарите в УМБАЛ „Св. Екатерина“ избират максимално щадящ за детето миниинвазивен подход, който позволява да се извърши корекция без операция на отворено сърце. Интервенцията е извършена от доц. Кратунков и Д-р Пенчев от Отделението по ВСМ, съвместно с Д-р Тенев и м.с. Кръстева от Клиниката по анестезиология и интензивно лечение (КАИЛ) и рентгенов лаборант Тюркеджиев“, уточниха от „Св. Екатерина“.

Процедурата преминава гладко и без усложнения. Контролните изследвания показват, че няма остатъчен патологичен кръвоток и сърдечната функция е запазена. Детето е изписано от УМБАЛ „Св. Екатерина“ в много добро общо състояние, без усложнения и ще продължи да бъде проследявано от личния лекар и детски кардиолог.