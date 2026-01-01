Още 15 места са добавени към петата процедура по проекта „Насърчаване на специализацията по специалности и в области с недостиг на специалисти“. Така възможностите за лекари и други медицински специалисти, които се обучават за придобиване на специалност, вече са общо 255, съобщиха от Министерството на здравеопазнването.

Новите места са обявени от 1 септември 2026 г. Едно е за специализант по неонатология в област Монтана, две са по детска психиатрия, а 12 са по инфекциозни болести - по едно в областите София-град, Благоевград, Пазарджик, Ловеч, Пловдив, Ямбол, Велико Търново, Кърджали, Бургас, Търговище, Русе и Смолян.

Процедурата започна на 1 юли 2026 г. с 240 места. От тях 165 са за лекари, които специализират в области с най-голям недостиг на съответните специалисти. Останалите 75 са по специалности, за които има недостиг в страната като цяло. Кандидатстването продължава до 28 февруари 2027 г.

Досега заявления са подали 46 специализанти. След класирането на кандидатите от юли са одобрени 30 души - 7 по специалности с недостиг в цялата страна и 23 по специалности с недостиг в конкретни области. В момента се сключват договорите с тях. Финансовият стимул е в размер на 2,5 минимални работни заплати месечно и се предоставя в допълнение към доходите им.

Проектът подкрепя специализанти от различни медицински професии. След четири основни процедури за подбор и три процедури за заемане на освободени места са сключени общо 353 договора с лекари, лекари по дентална медицина, медицински сестри и акушерки. Те се обучават по 54 специалности в 62 лечебни заведения в страната, с изключение на област Кюстендил.

Разкрити са 17 нови бази за практическо обучение на медицински сестри и акушерки след завършване на образованието им. Общо 102 специализанти са повишили компетенциите си - 35 в Югозападния регион и 67 в останалите пет региона на страната. Анализът на недостига на медицински специалисти по специалности и области е актуализиран два пъти, за да отразява по-точно нуждите.

Отчетен е по-висок интерес към специалностите, свързани с детското здраве, както и към обучението по дефицитни специалности в областите и в по-слабо развити региони. Подобрени са условията и са разширени възможностите за специализация на медицински сестри и акушерки. Добра практика по проекта е представена пред представители на Европейската комисия в столичната специализирана болница за детски болести „Проф. д-р Иван Митев“.