Временно движението при 239 -ия км на автомагистрала „Тракия“ в посока Бургас се осъществява само в изпреварващата лента заради катастрофа, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

От полицията уточниха за БТА, че сигналът за инцидента е подаден в 8:27 ч. Самокатастрофирал е лек автомобил, който се е движил в посока Бургас.

Няма пострадали.

Активната лента е затворена, а трафикът се регулира от екип на „Пътна полиция“.

От АПИ призовават шофьорите да преминават с повишено внимание и съобразена скорост.