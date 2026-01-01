22-годишен моторист е настанен в интензивно отделение на Университетската болница „Канев“ в Русе след падане и сблъсък с лек автомобил, съобщи регионалният говорител на МВР в крайдунавския град Даниела Малчева.

Тя добави, че инцидентът е станала тази сутрин, като сигналът на телефон 112 е постъпил в 7:19 ч.

Според първоначалните данни, 22-годишният мъж е управлявал мотор и след навлизане от кръстовището на „Олимп“ по улица „Никола Петков“ е изгубил контрол над управлението, паднал е на пътното платно, удряйки се в разделителната ивица вляво, а след това в движещ се пред него лек автомобил.

Вследствие на инцидента мотористът е тежко пострадал, отбеляза Малчева. Той е откаран с линейка в болничното заведение, където е настанен за лечение в интензивно отделение.

На местопроизшествието са изпратени екипи на полицията за оказване на съдействие и документиране на случая. Работата по изясняване на всички обстоятелства и причини, довели до пътния инцидент, продължава, съобщи още Даниела Малчева.