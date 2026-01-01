Сър Ранулф Файнс вероятно се е върнал в дома си в Шропшир – изолирана ферма, скрита зад 1,8-метрова охранителна порта, съобщава „Daily Mail“. Информацията идва на фона на продължаващите въпроси около местонахождението и грижите за 82-годишния британски изследовател.

Миналата седмица в близост до основната къща са били монтирани две модулни жилища – едното предназначено за Файнс, а другото за неговия болногледач.

Файнс, който страда от болестта на Паркинсон, не е бил виждан публично от около две години. През последната година той е бил преместван между няколко заведения за грижи в Лондон, Уелс и Чешир.

Според публикации на британски медии съпругата му Луиз Милингтън-Коутс, която държи трайно пълномощно за неговите дела, е налагала ограничения върху контактите му с външни хора. Тези твърдения са оспорвани и не представляват установено нарушение от нейна страна.

Приятели настояват за проверка

Случаят предизвика тревога сред някои от най-близките приятели и колеги на Файнс. Сред тях са изследователите Беър Грилс и Бен Фоугъл, които призовават компетентните институции да проверят обстоятелствата около грижите за него.

В Чешир, където Файнс е бил настанен в дом за възрастни хора в Крю, полицията заяви, че към момента не са установени непосредствени опасения относно неговата безопасност. От полицията посочват, че всяка нова информация ще бъде оценявана и разглеждана по съответния ред.

Случаят привлече вниманието и на Службата на обществения настойник, която отговаря за защитата на хора, чиито финансови и лични дела се управляват чрез пълномощно. Самата служба заявява, че не може да коментира конкретни случаи.

Доведеният му син го е видял за последно през 2024 г.

Доведеният син на Файнс, 31-годишният Алекс Милингтън-Коутс, твърди, че за последно е видял изследователя през септември 2024 г. във фермата му в Шропшир.

По думите му той вече не е разполагал с ключ за имота и се наложило да премине през охранителната порта, за да влезе.

„Бях изминал само около 100 метра и… ето го Ран“, спомня си Алекс. „Той веднага ме хвана за ръката, завъртя ме и тръгна обратно към алеята.“

Алекс Милингтън-Коутс е поискал от съответните институции да бъде отнето трайното пълномощно, което майка му притежава за имуществото и финансовите дела на съпруга си, както и за решенията, свързани със здравето и благосъстоянието му.

Службата на обществения настойник, която има за цел да защитава възрастни и уязвими хора от злоупотреби от лица, притежаващи пълномощно, е отхвърлила девет жалби за намеса, заявявайки, че случаят е извън нейната компетентност.

Кадри с Файнс предизвикаха нови въпроси

Междувременно бяха разпространени видеокадри, за които се твърди, че показват сър Ранулф Файнс в помещение, наподобяващо конюшня или плевня.

На записа той е с чино панталон и синьо яке, а съпругата му го насочва как да се движи.

В края на видеото тя го подканя да се изправи и да продължи да върви.

Кадрите бяха публикувани от Майкъл Коболд – приятел на Файнс от повече от 30 години. Коболд е сред хората, които публично изразиха тревога за състоянието на изследователя.

И крал Чарлз е проявил интерес

Според британски медии крал Чарлз също е проявил интерес към състоянието на Файнс, с когото е приятел от десетилетия.

Приятел на изследователя е потърсил съдействие от краля, след като е изразил тревога относно здравето и изолацията на Файнс. По-късно представител на монарха се е опитал да установи контакт със съпругата му. Според съобщенията обаче този контакт не е довел до среща с Файнс.

В същото време британският надзорен орган за грижите в Уелс е установил, че по време на престоя му в заведение там Файнс е бил „незаконно лишен от свобода“, според документи, цитирани от британските медии.

Луиз Милингтън-Коутс не е обвинена в престъпление във връзка със случая, а редица от твърденията за отношенията ѝ със съпруга ѝ са предмет на спор.

На този фон предполагаемото завръщане на сър Ранулф Файнс във фермата му в Шропшир вероятно ще постави нови въпроси за това кой има достъп до него и как се гарантират неговата безопасност, благосъстояние и контакт с близките му.