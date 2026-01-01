Сър Ранулф Файнс вероятно се е върнал в дома си в Шропшир – изолирана ферма, скрита зад 1,8-метрова охранителна порта, съобщава „Daily Mail“. Информацията идва на фона на продължаващите въпроси около местонахождението и грижите за 82-годишния британски изследовател.
Миналата седмица в близост до основната къща са били монтирани две модулни жилища – едното предназначено за Файнс, а другото за неговия болногледач.
Файнс, който страда от болестта на Паркинсон, не е бил виждан публично от около две години. През последната година той е бил преместван между няколко заведения за грижи в Лондон, Уелс и Чешир.
Според публикации на британски медии съпругата му Луиз Милингтън-Коутс, която държи трайно пълномощно за неговите дела, е налагала ограничения върху контактите му с външни хора. Тези твърдения са оспорвани и не представляват установено нарушение от нейна страна.
Приятели настояват за проверка
Случаят предизвика тревога сред някои от най-близките приятели и колеги на Файнс. Сред тях са изследователите Беър Грилс и Бен Фоугъл, които призовават компетентните институции да проверят обстоятелствата около грижите за него.
В Чешир, където Файнс е бил настанен в дом за възрастни хора в Крю, полицията заяви, че към момента не са установени непосредствени опасения относно неговата безопасност. От полицията посочват, че всяка нова информация ще бъде оценявана и разглеждана по съответния ред.
Случаят привлече вниманието и на Службата на обществения настойник, която отговаря за защитата на хора, чиито финансови и лични дела се управляват чрез пълномощно. Самата служба заявява, че не може да коментира конкретни случаи.
Доведеният му син го е видял за последно през 2024 г.
Доведеният син на Файнс, 31-годишният Алекс Милингтън-Коутс, твърди, че за последно е видял изследователя през септември 2024 г. във фермата му в Шропшир.
По думите му той вече не е разполагал с ключ за имота и се наложило да премине през охранителната порта, за да влезе.
„Бях изминал само около 100 метра и… ето го Ран“, спомня си Алекс. „Той веднага ме хвана за ръката, завъртя ме и тръгна обратно към алеята.“
Алекс Милингтън-Коутс е поискал от съответните институции да бъде отнето трайното пълномощно, което майка му притежава за имуществото и финансовите дела на съпруга си, както и за решенията, свързани със здравето и благосъстоянието му.
Службата на обществения настойник, която има за цел да защитава възрастни и уязвими хора от злоупотреби от лица, притежаващи пълномощно, е отхвърлила девет жалби за намеса, заявявайки, че случаят е извън нейната компетентност.
Кадри с Файнс предизвикаха нови въпроси
Междувременно бяха разпространени видеокадри, за които се твърди, че показват сър Ранулф Файнс в помещение, наподобяващо конюшня или плевня.
На записа той е с чино панталон и синьо яке, а съпругата му го насочва как да се движи.
Sir Ranulph Fiennes is 'taken to isolated farmhouse hidden behind a 6ft gate' https://t.co/76wgHWBWi5— Daily Mail (@DailyMail) September 28, 2026
В края на видеото тя го подканя да се изправи и да продължи да върви.
Кадрите бяха публикувани от Майкъл Коболд – приятел на Файнс от повече от 30 години. Коболд е сред хората, които публично изразиха тревога за състоянието на изследователя.
И крал Чарлз е проявил интерес
Според британски медии крал Чарлз също е проявил интерес към състоянието на Файнс, с когото е приятел от десетилетия.
Приятел на изследователя е потърсил съдействие от краля, след като е изразил тревога относно здравето и изолацията на Файнс. По-късно представител на монарха се е опитал да установи контакт със съпругата му. Според съобщенията обаче този контакт не е довел до среща с Файнс.
His Majesty, a friend of Sir Ranulph for decades, was alerted to his declining health and isolation by another adventurer, and was “most concerned” by what he was told, one of his staff said at the time ⤵️https://t.co/u94Gp6rKSV pic.twitter.com/HSNSaLJU92— The Telegraph (@Telegraph) September 28, 2026
В същото време британският надзорен орган за грижите в Уелс е установил, че по време на престоя му в заведение там Файнс е бил „незаконно лишен от свобода“, според документи, цитирани от британските медии.
Sir Ranulph Fiennes, broken and frail, after two years of strict isolation at the hands of his wife. Louise Millington-Cotes. It’s a national disgrace: How can the system fail so egregiously that even a national treasure like Ran Fiennes can experience such mistreatment? pic.twitter.com/30Iy3badm2— Michael Kobold (@MaikeNepomuk) September 27, 2026
Луиз Милингтън-Коутс не е обвинена в престъпление във връзка със случая, а редица от твърденията за отношенията ѝ със съпруга ѝ са предмет на спор.
На този фон предполагаемото завръщане на сър Ранулф Файнс във фермата му в Шропшир вероятно ще постави нови въпроси за това кой има достъп до него и как се гарантират неговата безопасност, благосъстояние и контакт с близките му.