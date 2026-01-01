Външният министър на Иран Абас Арагч, заяви, че очаква днес да получи официален отговор от САЩ на предложението на Техеран за отваряне на Ормузкия проток, предаде Франс прес.

Катарските посредници "представиха идеи и ние ги обсъдихме. Те трябва отново да поставят въпроса пред американската страна, след което окончателният отговор на Съединените щати ще ни бъде предаден чрез катарския посредник“, заяви външният министър.

"Катарците се надяват това да стане до утре (вторник, местно време)“, добави той.

Източник, близък до иранския преговорен екип в Ню Йорк, заяви пред иранската новинарска агенция ИРНА вчера, че Арагчи, който се намира в Ню Йорк и участва в годишната сесия на Общото събрание на ООН, ще се срещне по-късно днес с катарския посредник.

Очаква се срещата да бъде посветена на последните развития около размяната на послания между Иран и САЩ.

Иран ясно е предал своите позиции и условия на американската страна чрез посредничеството на Катар миналия вторник.