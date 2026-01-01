Войната между САЩ и Иран, конфликтът между Русия и Украйна, ситуацията в Близкия изток и сигурността в Арктика бяха сред водещите теми в първия ден от общия дебат на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди, че предстои да вземе „голямо решение“ за Иран, но едновременно с това остави отворена възможността за дипломатическо споразумение. Френският президент Еманюел Макрон призова за прекратяване на ударите по енергийната инфраструктура на Русия и Украйна и за мерки за защита на корабоплаването в Черно море. Междувременно дипломатическите контакти между Вашингтон и Техеран бяха възобновени чрез посредници.

Речта на Доналд Тръмп: Иран, Украйна и американската военна мощ

В речта си пред Общото събрание на ООН Доналд Тръмп заяви, че е изправен пред „голямо решение“ относно Иран. Той каза, че Вашингтон е готов да постигне сделка с Техеран след междинните избори в САЩ, но предупреди, че ако дипломатическият вариант се провали, САЩ могат да предприемат крайни военни действия срещу Ислямската република.

Тръмп отново защити американските действия срещу Иран и заяви, че Вашингтон няма да допусне страната да се сдобие с ядрено оръжие. Той също така отхвърли твърденията, че американските запаси от боеприпаси са на изчерпване, като подчерта, че САЩ разполагат със значителни количества и увеличават производството.

По отношение на войната в Украйна американският президент заяви, че смята, че Русия и Украйна могат да постигнат споразумение. Той не представи конкретен план или срок за подобна сделка, но заяви, че конфликтът може да бъде разрешен по-бързо, отколкото мнозина очакват.

Вашингтон и Техеран отново разговарят

На фона на острите думи от трибуната на ООН представители на САЩ и Иран са провели разговори чрез посредници. Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф съобщи за продължителни контакти между двете страни, а Тръмп впоследствие заяви, че разговорите са били проведени в Ню Йорк.

Иранският президент Масуд Пезешкиан пристигна в Ню Йорк за участие в Общото събрание на ООН. Присъствието му съвпада с опитите за възстановяване на дипломатическия канал между Техеран и Вашингтон след продължителния конфликт.

Според последните информации сред ключовите въпроси в разговорите са прекратяването на бойните действия, санкциите и ограниченията върху корабоплаването, включително ситуацията около Ормузкия проток.

Войната между Русия и Украйна също беше сред централните теми в Ню Йорк. В навечерието на срещата си с Тръмп украинският президент Володимир Зеленски настоя за спиране на атаките срещу енергийната инфраструктура.

След разговорите си с Тръмп Зеленски заяви, че Украйна е готова на т.нар. „енергийно примирие“ – прекратяване на ударите срещу руската енергийна инфраструктура, ако Москва спре атаките срещу украинските електроцентрали и други критични обекти.

Предложението идва на фона на засилени руски и украински въздушни удари, които засегнаха енергийни обекти, промишлена инфраструктура и транспортни връзки. Киев се стреми също към международни гаранции за сигурността на корабоплаването и износа през Черно море.

Зеленски заяви и че е готов за тристранна среща с Тръмп и руския президент Владимир Путин, ако подобен формат може да допринесе за прекратяване на войната.

Макрон призова за спиране на ударите по енергетиката и защита на корабоплаването

Френският президент Еманюел Макрон постави акцент върху необходимостта от конкретни стъпки за ограничаване на ескалацията между Русия и Украйна.

Макрон вече е обсъдил с Тръмп идея за мораториум върху ударите срещу енергийната инфраструктура на двете страни. Според френския президент защитата на украинската енергийна система е особено важна с наближаването на зимата. Той настоява и за укрепване на украинската противовъздушна отбрана.

В рамките на дипломатическите усилия се обсъждат и мерки за ограничаване на атаките срещу корабоплаването в Черно море, което има значение не само за Украйна и Русия, но и за международните доставки на зърно и други стоки.

В речта си пред Общото събрание Макрон постави по-широк акцент върху необходимостта от спазване на международното право и намиране на политически решения на конфликтите.

Тръмп и Зеленски обсъдиха възможностите за край на войната

В Ню Йорк Тръмп и Зеленски проведоха среща, на която са обсъдили войната между Русия и Украйна и възможностите за деескалация.

Зеленски търси подкрепата на Вашингтон за укрепване на украинската противовъздушна отбрана, включително за допълнителни системи „Пейтриът“, както и за гарантиране на сигурността на енергийната инфраструктура и морските маршрути.

В същото време Москва не е дала ясен сигнал, че е готова да се присъедини към предложеното „енергийно примирие“, което оставя въпроса за реалното му прилагане отворен.

Гренландия: ново споразумение за американското военно присъствие

Друг важен момент около посещението на Тръмп в Ню Йорк беше подписването на споразумение между САЩ, Дания и Гренландия за разширяване на американското военно присъствие на острова.

Споразумението предвижда разширяване на американската военна инфраструктура, включително възможност за изграждане на две нови военни бази и разполагане на противоракетна система „Golden Dome“. В същото време Гренландия остава част от Кралство Дания и споразумението не променя нейния статут.

Сделката идва след месеци на напрежение, породено от настояването на Тръмп САЩ да получат контрол над Гренландия. Новият договор увеличава американското военно присъствие, но не предвижда присъединяване на острова към Съединените щати. RReuters

Кубинската делегация напусна залата

Речта на Тръмп предизвика и дипломатически протест. Когато американският президент заяви, че комунистическото управление в Куба ще падне и засили критиките си към властите в Хавана, кубинската делегация напусна залата.

Тръмп определи Куба като „провалена държава“ и заяви, че американската администрация оказва силен натиск върху правителството в Хавана. Кубинската делегация демонстративно напусна залата по време на изказването му.

Гутериш: ООН трябва да реагира на новите глобални кризи

Преди изказванията на държавните лидери генералният секретар на ООН Антониу Гутериш постави акцент върху войните, климатичните промени, изкуствения интелект и необходимостта от реформа на международната организация.

Това беше последното му обръщение към Общото събрание като генерален секретар, тъй като мандатът му приключва в края на годината. Гутериш призова за по-строги международни правила за изкуствения интелект, за прекратяване на войните и за по-ефективна работа на институциите на ООН.

Първият ден от общия дебат показа дълбоките разногласия между световните сили по отношение на Иран, Украйна, Близкия изток и ролята на международните институции. В същото време серията от двустранни срещи в кулоарите на Общото събрание очерта и дипломатически канали, чрез които се търсят възможности за ограничаване на конфликтите.