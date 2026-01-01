Лидерът на „Има такъв народ“ Слави Трифонов заяви, че е премахнал паметната плоча на прохода Петрохан. В публикация във Facebook той посочва, че за поставянето ѝ не е било издадено разрешение от община Берковица.

Трифонов определя плочата като „подигравка с морала и законността“ и заявява, че ще я унищожи отново, ако някой реши да я постави повторно.

В публикацията си Трифонов прави сравнение с паметна плоча, която по думите му е поставил на плажа край Синеморец в памет на Петър Тодоров и Христо Стефанов. Той разказва, че двамата мъже са загинали, след като спасили две давещи се деца от морето.

„Бях изключително впечатлен от тяхната смелост и саможертва, поисках разрешение от общината в Царево, показах им проекта, уточнихме мястото и сега там има паметна плоча“, пише той.

По думите му върху плочата край Синеморец са изписани имената на двамата мъже, както и посланието: „Живите затварят очите на мъртвите, мъртвите отварят очите на живите!“

Трифонов отправя критики към символите и имената, изписани върху плочата на Петрохан. Той изразява възмущение от това, че според него името на извършителя и имената на загиналите дете и младеж са поставени едно до друго.

В края на публикацията си лидерът на ИТН заявява, че ако плочата бъде поставена отново, ще я премахне повторно.