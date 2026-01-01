Двама души в югозападната германска провинция Баден-Вюртемберг се заразиха с вируса на западнонилската треска на местно ниво за първи път, съобщи днес регионалното министерство по социалните въпроси, като обърна внимание, че нито един от тези хора не е пътувал наскоро в чужбина, предаде ДПА.

Заразяванията бяха установени миналата седмица в районите на Щутгарт и Карлсруе и се смята, че са били предадени чрез ухапвания от заразени комари.

Вирусът беше открит при птици и коне в Баден-Вюртемберг през 2024 г. Министърът на здравеопазването на провинцията Оливер Хилденбранд заяви, че случаите при хора не са неочаквани, но здравните власти на провинцията понастоящем не виждат повишен риск за населението.

Заразявания с вируса на западнонилска треска на местно ниво, се регистрират в Германия от 2019 г. насам, като първоначално те бяха предимно в източните провинции, посочи министерството.

Към 7 октомври в Германия тази година са документирани четири случая: два в Берлин и по един в Саксония и Райнланд-Пфалц.

Вирусът се предава предимно чрез комари сред дивите птици, но заразените комари могат да го предадат и на хора и други бозайници, посочва германския Институт за обществено здраве "Роберт Кох".

Около 20 процента от заразените хора развиват западнонилска треска – заболяване, наподобяващо грип. Приблизително един на всеки 100 заразени развива тежко протичане на заболяването. Повечето случаи преминават без усложнения, въпреки че трайните последици са сравнително често срещани сред тези, които се разболяват тежко, отбелязва институтът.