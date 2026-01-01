Още един човек, заразен с вируса на западнонилската треска, почина в Нидерландия. Броят на новите случаи леко се е увеличил – през изминалата седмица Националният институт за обществено здраве и околна среда е получил шестнадесет сигнала за хора, при които е открит вирусът. „Всички нови пациенти са се заразили чрез ухапване от заразен комар“, допълва институтът.

Общо през тази година са починали петима души, при които е било потвърдено наличието на вируса. Това обаче не означава непременно, че той е пряката причина за смъртта им.

Броят на потвърдените случаи при хора е достигнал 44. При повечето от тях вирусът е бил установен, след като пациентите са били хоспитализирани с оплаквания. В провинция Южна Холандия са регистрирани най-много случаи – 23. Следва Утрехт с десет потвърдени случая. Случаи има и в Северна Холандия, Северен Брабант, Гелдерланд и Оверайсел.

Западнонилската треска е инфекциозно заболяване, причинено от вируса на Западен Нил. Той се разпространява основно чрез ухапване от заразени комари, които се инфектират при контакт с болни птици. След това комарите могат да предадат вируса на хора и други бозайници, включително коне.

При около 80% от заразените хора инфекцията не предизвиква симптоми. При част от останалите се появяват леки, грипоподобни оплаквания като температура, главоболие и мускулни болки. В редки случаи заболяването може да протече тежко и да доведе до възпаление на мозъка или мозъчните обвивки. Рискът от тежко протичане е по-висок при възрастни хора и хора с отслабена имунна система.

Вирусът се среща в различни части на Африка, Близкия изток, Азия, Северна Америка и Европа. През последните години разпространението му в Европа се разширява и към по-северни райони.

В Нидерландия първият случай на инфекция, придобита на местна територия, е регистриран през 2020 г. Впоследствие вирусът е откриван периодично при птици и комари, а през 2026 г. са потвърдени и нови случаи при хора.

Според здравните власти действителният брой на заразените вероятно е по-висок от официално потвърдените случаи, тъй като повечето инфекции протичат без симптоми и заразените не търсят медицинска помощ.

Нидерландските здравни и ветеринарни власти следят разпространението на вируса чрез изследване на хора, коне, птици и комари.