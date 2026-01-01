Ще настояваме в бюджета на Столична община за следващата година да се предвидят средства за възстановяване на пл. "Св. Неделя", за Централната минерална баня и за проектиране на лифтове към Витоша. Това каза пред журналисти Борис Бонев, председател на "Спаси София", след като от формацията подкрепиха бюджета на Столична община за тази година. Бонев призова да започне възстановяването на площад „Св. Неделя“ и посочи, че този проект е започнал преди осем години, приключил е конкурсът, но отново няма заложени средства за проекта.

Бонев призова столичния кмет Васил Терзиев през октомври да се проведат срещи с общинските съветници и с районните кметове, за да бъде обсъдено каква ще бъде философията на бюджета за 2027 г. – ще има ли големи визионерски проекти или отново и последният бюджет за този мандат ще бъде „сбор от множество на брой малки проектчета“. За нас липсват по-цялостна дългосрочна визия и проекти, с които градът ни да се гордее, допълни Бонев.

Настояването и целта на „Спаси София“ са изцяло да бъде променена философията на бюджета за следващата година, защото се очаква този път държавата да приеме своя бюджет навреме, което ще позволи и общинският бюджет да бъде приет в началото на 2027 г. Догодина се приемат и три много съществени елемента, които окозват голямо влияние върху бюджета на София – очакванията са да се повишат данъчните оценки, като само това ще има сериозен нетен ефект върху повишаването на приходите на общината, посочи още Бонев. Заедно с това вече се наблюдава сериозен спад на данъчните приходи на общината, свързани с покупко-продажбата на имоти, от което страдат данъчните приходите на общината. Третият важен елемент е, че най-големият инвестиционен заем в историята на София на практика ще започне да се усвоява, допълни той.