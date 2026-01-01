Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) определи компенсациите за битовите потребители за електроенергията, закупена от крайните снабдители през август 2026 г.

Компенсациите са част от механизма за подкрепа на домакинствата, въведен с промени в Закона за енергетиката. Чрез него цената на електроенергията за битовите потребители остава непроменена за определен период, независимо от колебанията на цените на борсовия пазар.

От 1 юли 2025 г. пазарът на електроенергия на едро е либерализиран. Цената за домакинствата обаче остава фиксирана за едногодишен период и се определя от КЕВР. В същото време крайните снабдители купуват електроенергия на пазарни цени, но са задължени да я продават на битовите клиенти по фиксираната цена.

За периода от 1 до 31 август 2026 г. компенсациите са:

24,47 евро/MWh без ДДС;

24,56 евро/MWh без ДДС;

24,56 евро/MWh без ДДС;

58,97 евро/MWh без ДДС.

Най-високата компенсация е 58,97 евро/MWh без ДДС.

Средствата се изплащат от Фонд „Сигурност на електроенергийната система“. От КЕВР посочват, че при изчисляването им се прилагат корекционни механизми, които имат за цел да предотвратят недобросъвестни практики от страна на крайните снабдители.

Определената от регулатора базова цена от 1 юли 2026 г. е 74,54 евро/MWh без ДДС.

Компенсацията е отчетена предварително във фактурите на потребителите.