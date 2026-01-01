Съдът призна за виновен 56-годишния мъж с инициали Н.П., обвинен за умишлено убийство, извършено по особено мъчителен начин за пострадалия и с особена жестокост.

Случаят е от 2024 г. Подсъдимият няколко години живеел на семейни начала с жена с инициали Д.П. В средата на ноември 2024 г. двамата се разделили.

Вечерта на 29 ноември подсъдимият посетил заведение в Петрич, където консумирал алкохол. В телефонен разговор същата вечер той разбрал от бившата си приятелка и неговия колега Т.Л., че двамата имат връзка. Между двамата мъже възникнало напрежение, породено от размяна на обидни реплики, отправени взаимни закани, както и от проявена агресия.

Подсъдимият Н.П. отишъл до дома си, взел нож и тръгнал към дома на Т.Л., където била бившата му приятелка. Нахвърлил се върху колегата си и му нанесъл силни удари в лицето. Жената се опитала да го спре, но той успял да отбие ударите ѝ.

Схватката между двамата мъже продължила. Подсъдимият нанесъл на Т.Л. множество ожесточени удари с ръце, крака, нож и вилица в лицето и по тялото, въпреки виковете му от болка. Последният удар с нож бил във врата му, след което Н.П. си тръгнал.

Пристигналият на място медицински екип констатирал смъртта на Т.Л.

Изготвената по делото съдебномедицинска експертиза сочи, че дълбокото прободно - порезно нараняване на шията е довело до смъртния изход, като допълнителен фактор са били кръвозагубата и останалите наранявания.

Убийството е извършено по особено мъчителен начин за убития, с оглед нанасянето на над 35 удара по тялото на пострадалия, както и факта, че през цялото време той е бил в съзнание, възприемал е случващото се и е изпитвал значителни болки и страдания. Подсъдимият Н.П. е проявил изключителна ярост, ожесточеност и отмъстителност при нанасянето на ударите. Обстоятелствата са приети от съда като характеризиращи деянието като извършено с особена жестокост.

С присъдата Окръжният съд в Благоевград наложи на Н.П. наказание „лишаване от свобода“ за срок от 18 години при строг режим на изтърпяване.

Съдебният акт подлежи на обжалване и протест пред Софийския апелативен съд в законоустановения срок.