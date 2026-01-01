Тежка катастрофа взе три три жертви на пътя Казанлък - Стара Загора, съобщиха от полциията.

Сигналът за инцидента е подаден в 11:02 часа. Произшествието е станало на пътя I-5 между - село Тулово и път I-6 разклона за Мъглиж.

40-годишен шофьор е навлезнал в насрещното и се е блъснал в кола с 65-годишна водачка. Загинали са трима души - двамата водачи и 84-годишна жена, пътничка в колата на 65-годишната жена.

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По неофициална информация в едната кола избухнал скандал между баща и син. Синът буквално изхвърлил по-възрастния мъж на пътя, след което дал газ, изпреварил движещ се пред него автомобил и се забил челно в кола в насрещното платно, съобщава NOVA.

Загинал е на място, както и две жени от другия ударения автомбил. По разкази на свидетели синът е влачил родителя си близо 2 километра. Бащата е настанен в болница в Стара Загора и е без опасност за живота.

БГНЕС

На място има полицейски екип. Пътят е затворен. Обходът е през Мъглиж, Тулово и обратно. По случая се води разследване под надзора на прокуратурата.

БГНЕС

Районът е известен с тежките си катастрофи. През годините е имало и протести за обезопасяване на пътя. Председателят на УС на Научно-техническия съюз по транспорт инж. Ясен Ишев коментира трагедията в Обедния информационен блок по NOVA NEWS.

„Участъкът е труден, пресича се част от Средна гора, с доста завои, с опасни наклони. Неразумно е да се изпреварва на неподходящо място с висока скорост. Основната причина за повечето катастрофи са водачите на моторни превозни средства. По някаква причина те не взимат правилни решения и се случва това, което никой не иска да се случи. Те трябва бъдат ограничавани, възпитавани, обучавани", обясни той.