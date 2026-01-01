Мащабни нови рокади в полицията в Русе.

Със заповед на министъра на вътрешните работи Иван Савов Савов, Свилен Велев Димитров, Ферхан Мехмедов Мюмюнов, Стефан Николаев Иванов и Димитър Иванов Димитров са временно преназначени на ръководни длъжности в Областната дирекция на МВР.

Комисар Иван Савов Савов - заместник-директор на ОД на МВР

Той е роден през 1981 година. Дългогодишен служител на Министерството на вътрешните работи с професионален опит в областта на противодействието на организираната престъпност и оперативно-издирвателната дейност.

Започва работа в системата на МВР през 2008 г. в ОД на МВР. В периода 2009-2013 г. последователно заема различни длъжности в структурите на „Борба с организираната престъпност“ в Русе, където придобива практически опит в противодействието на организираната и трансграничната престъпност, икономическите престъпления и оперативния анализ, в работата с партньорски структури и институции.

ОД на МВР-Русе

През 2013 г. преминава на работа в Държавна агенция „Национална сигурност“, където заема експертни длъжности в териториалната структура в Русе. Две години по-късно се завръща в МВР и продължава професионалното си развитие в ГДБОП. В периода 2021-2026 г. заема различни ръководни длъжности в структурата, включително и като началник на сектора в Русе.

Иван Савов е завършил Икономически университет-Варна, с образователно-квалификационна степен „магистър“. В професионалната си кариера е многократно награждаван за постигнати високи резултати в служебната дейност.

Комисар Свилен Велев Димитров - началник на отдел „Криминална полиция“ в ОД на МВР

Свилен Велев Димитров е роден през 1974 година. Той е служител на Министерството на вътрешните работи с над 27 години професионален стаж и богат практически опит в оперативната и ръководната дейност.

Постъпва в системата на МВР през 1999 г. в Районно полицейско управление-Сливо поле към тогавашната Регионална дирекция на вътрешните работи-Русе. През годините последователно заема различни длъжности в оперативните структури на полицията.

През 2021 г. поема ръководството на група „Криминална полиция“ към РУ-Сливо поле. От май 2024 г. заема ръководна длъжност в отдел „Криминална полиция“ при ОДМВР – Русе, а от ноември същата година ръководи група „Престъпления против собствеността“ в сектор „Противодействие на криминалната престъпност“.

Завършил е Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, с образователно-квалификационна степен „магистър“. В хода на дългогодишната си служба в МВР той многократно е удостояван с отличия за високи професионални постижения.

Главен инспектор Ферхан Мехмедов Мюмюнов - началник на Районно управлени-Бяла

Той е роден през 1981 година в Бяла. Той има над 21 години професионален стаж в системата на МВР и богат практически опит в областта на криминалната полиция.

Започва службата си през 2005 г. в Районно полицейско управление-Бяла към Регионална дирекция на вътрешните работи-Русе като полицай в „Териториална полиция“. През 2012 г. преминава в група „Криминална полиция“ към РУ-Бяла, където последователно заема различни длъжности и преминава през отделни степени на професионално развитие по линията до настоящата си позиция.

Ферхан Мюмюнов е завършил Русенския университет „Ангел Кънчев“. През годините на службата си е награждаван многократно за постигнатите от него резултати в професионалната дейност.

Главен инспектор Стефан Николаев Иванов - началник на Районно управление-Две могили

Стефан Николаев Иванов е роден през 1978 година в Две могили. Има над 25 години професионален стаж в системата на МВР, от които повече от 15 години на ръководни длъжности.

И полицията в Русе е с нов директор, главен комисар Николов го представи пред състава (СНИМКИ)

Постъпва в МВР през 2001 г. в Районно полицейско управление-Две могили към Регионална дирекция на вътрешните работи-Русе, където работи в направление „Охрана на обществения ред“. През 2011 г. поема ръководството на група „Криминална полиция“ към РУ-Две могили. До настоящото си назначение заема тази длъжност.

Стефан Иванов е завършил Тракийския университет-Стара Загора. През дългия си професионален опит е многократно награждаван за постигнати резултати.

Старши инспектор Димитър Иванов Димитров - началник на участък „Иваново“ към Районно управление-Две могили

Димитър Иванов Димитров е роден през 1986 година в Русе. Той има над 12 години професионален стаж в системата на МВР и практически опит в областта на охранителната и териториалната полиция.

Започва професионалния си път в МВР през 2013 г. в РУ-Две могили, като през 2014 г. е назначен на длъжност в група „Охранителна полиция“ към РУ-Две могили. От 2021 г. работи като полицейски инспектор (териториална полиция) в група „Охранителна полиция“ към районното управление.

Димитър Димитров е завършил Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите - Пловдив. Има редица отличия за своята работа по време на службата си във вътрешното ведомство.