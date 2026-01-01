Катастрофа между два автомобила затвори пътя Русе-Бяла - в участъка между разклона за град Борово и Бяла.

Това съобщи регионалният говорител на МВР в Русе Даниела Малчева. Сигналът за инцидента е подаден малко преди 11:30 часа.

Тежка катастрофа с три жертви на пътя Казанлък - Стара Загора, движението е затворено (ВИДЕО/СНИМКИ)

Веднага на място са изпратени екипи на полицията и на "Спешна помощ". По първоначална информация няма сериозно ранени.

От "Спешна помощ" в Русе съобщиха, че на място е прегледан пътуващ в един от автомобилите човек, който е отказал да бъде транспортиран за преглед в болница.

Причините се изясняват. Организиран е обходен маршрут през селата Обретеник и Ценово.

Призовават се водачите да шофират с повишено внимание, да спазват указанията на полицейските служители и да се съобразяват с пътната обстановка.